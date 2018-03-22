Я общался с Лавровым в те времена, когда Россия была демократическим государством. Он был нормальным. Кстати, он пишет неплохие лирические стихи. Многие из тех, кто потом проявили себя странным образом, мягко говоря, демонстрируя лояльность Кремлю и Путину, в свое время были нормальными людьми. Большое желание выслужиться и быть лояльным неадекватному и больному лидеру заставляет их повторять этот бред вслед за ним.

Лаврову все просто надоело, он понимает, насколько это опасно и просто хочет отползти подальше. Думаю, это его желание, а не желание Путина отстранить Лаврова с поста главы МИД.

Тоже самое касается и Шойгу. Вполне адекватный и нормальный человек. Насколько я слышал, очень сильно переживающий по поводу того, что ему приходится делать для сохранения лояльности Путину. От общих знакомых я слышал, что его постоянно беспокоят сердечные боли.

Но это их выбор.

Что касается нового правительства, то это вопрос выбора и решения Путина. Насколько я понимаю, он решил его несколько омолодить. Почти не сомневаюсь, что какую-то небольшую должность предложат и Собчак. Есть еще несколько молодых кандидатов. Омоложение нужно, а то это все начинает напоминать застойные брежневские времена, когда то, что происходило в Советском Союзе, называли геронтократией. То есть властью стариков.

Так что изменения в правительстве будут, но не радикальные, чтобы не потерять лояльность.

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Останется ли Медведев на посту премьер-министра? Он идеально подходит на любую должность, на которой главным параметром является лояльность и безынициативность. Инициативы, которые он проявлял, заканчивались конфликтом между либеральной ветвью правительства и силовой. Медведев - идеальный исполнитель, готовый на любые действия, лишь бы остаться в окружении президента.

А вот со стороны Шойгу и Лаврова – это нормальный выбор человека, который любит власть и хочет в ней участвовать. Правда, у них есть одно очень необычное обязательство – необходимость повторять за лидером настоящий бред, оправдывать его преступления, становясь их соучастником. Это цена, которую приходится платить за то, чтобы остаться у власти. Есть люди, которые не готовы ее платить, но они и не во власти.

Вот, например, бывший представитель России в ООН Сергей Чуркин. Знал его лично, абсолютно адекватный. У него тоже был выбор – остаться дипломатом второго уровня или заняться чем-нибудь еще, либо проявлять лояльность Путину и повторять за ним весь этот бред. Насколько я понимаю, он переживал по этому поводу. На самом деле он был совестливым человеком, и я думаю, что его смерть как бы подтверждение того, что он просто не выдержал существующей обстановки - лгать всем и самому себе.

Может быть, Лавров, глядя на Чуркина, понимает, что лучше отойти сейчас, чтобы остаться в живых.

Да, Путин может расценить это как предательство, но есть и другие формы сотрудничества и соглашения, которые оставят Лаврова в кругу ближайшего окружения президента. То есть создадут для него условия, когда он сможет продолжать свою работу, правда, не так демонстративно. Как Якунин (Владимир Якунин, раньше возглавлял "Российские железные дороги", теперь имеет ранг - чрезвычайный и полномочный посол РФ. – Ред), который сейчас в Швейцарии занимается вопросами PR-поддержки России. Это тоже было логичным решением Якунина – чуть-чуть отползти от этой команды. Он, как и все они, боялся ответственности. Ведь то, что происходит сегодня, называется военными преступлениями против человечности.

И Лавров понимает это лучше остальных.

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