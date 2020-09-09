Лавров заявил, что Германия не делится данными по Навальному: Берлин ответил ему

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмутился, что Германия не предоставила Москве данные по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Берлин в свою очередь заявил, что Россия располагает всей необходимой информацией.

Глава российского ведомства на пресс-конференции 9 сентября заявил, что тон немецкой стороны "является неприемлемым", передают РИА Новости.

"Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до общественности", – сказал Лавров.

В МИД Германии подчеркнули, что критика Москвы является неконструктивной.

"Я могу сказать, что Германия показывает себя максимально конструктивной в этом процессе, транспарентно озвучила результаты лаборатории бундесвера, запрос правовой помощи через правительство был направлен далее (управлению юстиции Берлина). Мы в контакте с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и будем обсуждать дальнейшие шаги", – заявила представитель ведомства Мария Адебар.

Также заместитель представителя правительства Германии Мартин Фиц отметил, что у России есть вся необходимая информация о произошедшем с Навальным.

"Речь идет о том, что у России сейчас есть информация, которая необходима, а не у Германии. Поэтому Россия должна дать разъяснения по этому делу", – пояснил он.

В то же время в МИД РФ пригрозили, что воспримут отказ передать материалы по оппозиционеру как "грубую провокацию против России", которая "чревата последствиями для двусторонних отношений и серьезным осложнением международной ситуации", передает Sputnik.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) потребовали от России объяснений относительного того, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.