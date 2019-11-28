"Откажитесь от имперских замашек!" Лавров выдвинул Западу наглый ультиматум из-за Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что единственный способ решить проблему санкций против страны-агрессора за аннексию Крыма и войну на Донбассе – это отказ Запада от имперских амбиций.

Столь наглое заявление он сделал на встрече со студентами Кыргызстанской дипломатической академии. Фрагмент выступления Лаврова показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию – это отказаться от имперских замашек. Отказаться от привычек из прошлых веков, привычек диктовать всем своим волю и становиться судьей всем и вся", – озвучил свои претензии к западным странами глава МИД РФ.

Сергей Лавров Скриншот видео

В свою очередь Цимбалюк посоветовал ему применить эти пожелания по отношению к России. Ведь на самом деле все, о чем сказал Лавров, – это обычное поведение его страны.

"Хороший дельный совет дает Лавров Западу. Однако, возможно, его стоило бы применить самой России? Ведь если посмотреть на карту мира, то получается, что последние годы именно Россия проводит захватническую политику по отношению к своим соседям. Внимание вопрос: кто тогда проводит имперскую политику и обладает имперскими замашками? Запад, так они же это, тут говорят, сгнили уже практически", – потроллил украинец главу российского МИДа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время встречи с армянскими студентами Лавров случайно признал, что Россия является стороной вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе. В частности он заявил, что Россия на самом деле "вступилась за жителей Донбасса".

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