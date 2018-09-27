Вчера в кулуарах генассамблеи ООН произошел забавный инцидент. Президент Порошенко, проходя по одному из коридоров штаб-квартиры, вошел в комнату переговоров РФ, где в это время находился Лавров, его коллеги и чай, от которого отказалась Могерини. Это уже – нашумевшая история, когда Могерини, будучи в переговорной комнате РФ, усаживалась за стол переговоров, а один из холуев Лаврова подсуетился и попытался подать ей то ли чайную, то ли кофейную кружку. Что характерно, на видео четко видно, что на довольно большом столе стояла всего одна кружка, и именно ее пытались всучить Могерини.

Ее реакция была более чем бурной. Она трижды решительно отмахнулась рукой, но холуй настойчиво пытался ее опоить своим зельем. При третьем заходе, по инсайдерской информации, Могерини грубо и далеко послала холуя по адресу, известному всем россиянам и только после этого настойчивый дипломат, наконец, успокоился. Кстати говорят, что сотрудники иностранных дипмиссий получили четкие указания – ничего не есть и не пить у россиян, а еще лучше – ничего даже не касаться.

В общем, об этой переговорной комнате уже поползли различные слухи. Пишут, что Порошенко туда зашел случайно, но в здании ООН около 200 представительств различных государств, и очень многие имеют свои переговорные комнаты. Почему такая "ошибка" произошла именно с российской дверью, а не с дверью Евдоэзии, например – история умалчивает, но в случайность этого события как-то не верится. Четыре года президент пребывает на виду, и уже давно сложилось впечатление о том, что он все делает со смыслом, пусть его сразу и не заметно, но спустя время – все становится на место.

Порошенко знает, какое гнетущее впечатление производит на россиян слово "Украина" и как слабонервные, наподобие Киселева, бьются в истерике и пускают пену только при одном упоминании этого слова.

Понятно, что внезапное появление Порошенко в паре метров от россиянина, пусть даже Лаврова, вполне может вызвать куда более бурную реакцию. Из мемуаров экс-президента Франции Оланда известно, что Порошенко не теряется в присутствии Путина, и вполне может укрыть его такой трехэтажной конструкцией, что французские переводчики просто впадают в ступор. Олланд это лично наблюдал в Минске и врать ему – нет никакого смысла.

Публике такие вещи обычно не рассказывают, но старина Франсуа вышел в тираж, и его мемуары имеют ценность очень короткое время, пока не забыли о нем и о тех, о ком он в них писал, а потому – описал эпизоды, которые остаются за кадром, в частности, и характер общения Порошенко с россиянами.

Короче говоря – Порошенко таки заглянул туда и украинская сторона оставила инцидент без комментариев, а россияне – прокомментировали и уточнили, что Лавров, якобы пояснил, что Порошенко спутал переговорную комнату РФ с туалетом. В связи с этим уже появилось множество комментариев и каламбуров, в которых высмеивается сравнение комнаты РФ с сортиром, которое неудачно допустил Лавров.

Новости В Литве кремлевским крысам так свободно действовать не дали бы

Но изучив все то, что попало в Сеть, мы пришли к несколько иному выводу. Мы решили оттолкнуться от личности Лаврова и все, что о нем известно, говорит против того, что он мог допустить такую непростительную оговорку. Но если он не шутил, а говори правду, то как это можно пояснить?

Далее – наша версия, которая основана на отрывках из обрывков информации.

Мы считаем, что Порошенко зашел к россиянам намеренно, просто чтобы припугнуть их своим видом. Они привыкли к своему президенту, внешний вид которого характеризует очень давнее совковое определение: "микромужик на микробатарейках, на микропористой подошве", а Порошенко – гвардейского роста, крупный дядька, да еще и обладатель звания мастера спорта и черного пояса по дзюдо. В общем, для россиян – тот еще источник стресса.

Поскольку уже установлено, что российский МИД превратился в гремучую смесь из шпионов-отравителей и наркокурьеров, то с большой долей вероятности, можно предположить, что в коридоре, у двери российской комнаты, стоял один из холуев, что называется "на шухере" (нынешняя мидовская терминология в РФ). Завидев приближающегося Порошенко, он юркнул в комнату и доложил министру о том, что прямо сюда идет Порошенко.

Понятно, что это был шок для всех, кто находился в комнате, и вот почему. На видео хорошо заметно, что комната имеет всего одну входную дверь. Она же – выходная дверь, и ни одного окна. В общем, перед Лавровым и его холуями возникла перспектива из кошмарного сна. Порошенко зайдет в комнату и просто закроет дверь, а им – некуда будет скрыться. Предполагаю, что реакция была бурной и продолжительной, а что касается Лаврова, известного под псевдонимом "Унылая Лошадь", то реакция была в виде крупных "конских яблок", в отличие от жидкой реакции коллег.

Новости Як Могеріні відмовилась від чаю Лаврова

Возможно, Порошенко действительно шел в туалет и просто сориентировался по запаху. Он открыл дверь и сразу понял две вещи. Первая – это не туалет, и вторая, запах идет действительно отсюда.

В итоге, Лавров сказал очень редкую правду и четко описал ситуацию. Порошено действительно спутал их комнату с туалетом и имел на то определенные основания, а некультурная публика устроила ржаку по этому поводу. Тут нет ничего смешного, ибо в 2014 году в РФ велась закрытая статистика инфарктов, полученных россиянами от предмета, известного теперь как "визитка Яроша". В данном случае, речь шла не о визитке, а о живом Порошенко, да и никто не получил инфаркта, обделались мелким испугом.