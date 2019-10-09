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9 октября • обновлено в 18:40
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Лавров вдруг напомнил Зеленскому об условиях по Донбассу

4.6т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вдруг призвал Украину "обеспечить последовательное выполнение Минских договоренностей".

Такое высказывание прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает RT.

"Упомянули мы и о необходимости выполнять Минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины", — сказал он.

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Владимир Зеленский и Сергей Лавров

Владимир Зеленский и Сергей Лавров

В МИД РФ признают, что альтернативы договоренностям нет. "И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", — утверждает Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Сергей Лавров Владимир Зеленский
Место
Россия
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Мир Миру
Мир Миру
А давайте, краще, виконувати Будапештський меморандум. Він підписувався раніше.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мир Миру, Ты его читал? Конечно же нет. Ну и раз вы его считаете, как документ к чему то обязывающий, то его первыми нарушили подписанты со стороны запада. На досуге попробуй найти пункт, который они нарушили.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да нах пошел ублюдок лошадиный
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Сорвать разведение войск и потом напомнить о необходимости разведения войск это так по куйлостански что уже даже не удивляет. Так что совсем не вдруг это.
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Федоров Федор
Федоров Федор
ПНХ ПТН, Это Лавров сейчас с Айдаром скачет на линии разграничения и срывает разведение?
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