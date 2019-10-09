Лавров вдруг напомнил Зеленскому об условиях по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вдруг призвал Украину "обеспечить последовательное выполнение Минских договоренностей".

Такое высказывание прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает RT.

"Упомянули мы и о необходимости выполнять Минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины", — сказал он.

Владимир Зеленский и Сергей Лавров

В МИД РФ признают, что альтернативы договоренностям нет. "И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", — утверждает Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.

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