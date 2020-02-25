Министр иностранных дел России Сергей Лавров грубо повелся с грузинскими журналистками, оттолкнув их и назвав "больными девочками".

Инцидент произошел во вторник, 25 февраля, в отделении ООН в Женеве. Видео опубликовал канал 1TV.GE (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что представители медиа подошли к российской делегации, которая резко ускорила ход. Журналистка поинтересовалась у Лаврова, приедет ли он на саммит ЕС в Тбилиси 15 мая. При этом девушку несколько раз перебивали и отодвигали от главы МИД.

Лавров в ООН назвал грузинских журналисток "больными девочками"

"Девочки, вы больные чем-то?" – высказался в их сторону Лавров, отказавшись отвечать на вопрос.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала выходку Лаврова как чуть ли не нападение на него.

"Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище. Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", – написала она, опубликовав фото мелкой царапины на руке.

Заявление Захаровой тут же высмеяли в комментариях. "Какая рана! В вас стреляли?", "Может, это Скабеева была?" – потроллили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров выступил с гневным спичем о Второй мировой войне в Совете по правам человека ООН. Министр традиционно обвинил Украину и Европу в "вакханалии беспамятства".

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