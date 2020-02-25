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25 февраля • обновлено в 13:33
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Лавров в ООН набросился на Украину из-за Второй мировой войны

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с гневным спичем о Второй мировой войне в Совете по правам человека ООН.

В нем он делал отсылки к теме декоммунизации в Украине и безосновательно обвинял чужое государство и Европу в целом в осквернении памяти о событиях 1939-1945 годов. Так, глава МИД РФ призвал прекратить "вакханалию беспамятства" и объявить победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества, передает РИА Новости.

"В угоду узкокорыстным интересам нарастают попытки пересмотреть не только решения Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанные итоги Второй мировой войны. Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории", – возмутился Лавров.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

РИА Новости

Он также подчеркнул, что цивилизованная Европа якобы "стыдливо молчит, наблюдая кощунственную "войну" с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления". Очевидно, он имел в виду Украину, где демонтируют памятники советскими деятелям, превознесенным пропагандой той эпохи.

"Молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к "воплощению в жизнь" теории расового превосходства. Необходимо пресечь эту вакханалию беспамятства. Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества", – раздраженно подытожил Лавров, снова намекая на героизацию лидеров ОУН и УПА в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Лавров заявил, что якобы "русофобия в Украине вбивалась сознательно и последовательно" задолго до событий 2014 года. По его словам, этому предшествовал первый Майдан в 2004 году, когда европейские лидеры поставили Украину перед выбором – либо Россия, либо Европа.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Вторая мировая война
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
ООН
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
" Очевидно, он имел в виду Украину"))) Он что, открыто сказал "украина"? На воре и шапка горит....
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