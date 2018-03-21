Лавров собрался уйти с поста министра - СМИ

Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел РФ и не войдет в состав нового правительства, которое глава Кремля Владимир Путин сформирует по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы.

Об этом рассказали сразу несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству, передает RTVI.

По имеющейся информации, Лавров уже несколько лет собирается оставить должность, которую он занимает с 2004 года – прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.

"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет", – заявил один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас в МИД все ждут объявления нового состава правительства.

В свою очередь спикер ведомства Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту. Сам министр информацию пока не прокомментировал.

СМИ называют несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента.

Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал информацию о вероятной отставке Лаврова спекуляцией.

Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 9 марта 2004 года. В 1994-2004 годах он был постоянным представителем России в ООН.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Лавров упал на сцене перед тысячной аудиторией.