Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели телефонный разговор, в котором обсудили, в частности, ситуацию в Украине.

Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила пресс-служба российского МИДа. Указывается, что беседа состоялась по инициативе германской стороны.

"Состоялся обмен мнениями о положении дел в урегулировании конфликта в Украине с акцентом на важность побуждения сторон к полному выполнению договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы", – заявила пресс-служба российского ведомства.

Кроме того, Лавров обвинил Киев в якобы несоблюдении так называемых минских договоренностей.

Так, в сообщении указывается, что он "привлек внимание к конкретным примерам неконструктивных действий киевских властей, препятствующих всестороннему осуществлению минского "Комплекса мер".

Хайко Маас и Сергей Лавров Коллаж

Кроме того, министры обсудили пандемию коронавируса и необходимость объединения усилий международного сообщества для борьбы с болезнью, а также неприемлемость политизации темы COVID-19.

"Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Лавров попал в курьезную ситуацию на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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