Лавров о Беларуси: Тихановская призывает силовиков к измене Родине

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую в том, что она якобы призывала силовиков к "измене Родине".

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу RTVI, которое активно распространили российские пропагандистские ресурсы.

Лаврова возмутило, что Тихановская просила сотрудников силовых структур подчиняться не Александру Лукашенко, который занимает пост президента Беларуси с 1994 года, а действовать законно и защищать собственный народ.

"Тихановская делает заявления, которые вызывают огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила, что призывает силовиков стать на сторону закона. Это прямое приглашение к измене присяги и измене Родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление", – считает Лавров.

Как писал OBOZREVATEL, министры иностранных дел Европейского Союза считают Александра Лукашенко незаконно избранным президентом и призвали провести новые выборы. При этом в ЕС не намерены вмешиваться в дела Беларуси и настаивают на необходимости национального диалога.

Ранее также СМИ писали, что суммарные потери России на поддержку белорусской экономики за последние 25 лет, на протяжении которых страной управляет Лукашенко, составляют как минимум $98,7 млрд в номинальных цифрах, а с учётом инфляции, в ценах 2019 года – $116,1 млрд.