Лавров назвал условие примирения с Британией

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для восстановления дипломатических отношений с Великобританией после скандала вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает РИА-Новости, действия Лондона глава российского МИД считает возмутительными.

Оценивая перспективы восстановления отношений России и ЕС, Лавров сказал, что Москва будет готова вернуться к партнерству с Брюсселем, "когда у наших европейских соседей пропадет интерес следовать в русле американских "русофобских тенденций", включая санкции и провокации".

Лавров topwar.ru

"И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий. Мы спокойно отвечаем на все эти происки тем, что мы хотим говорить со всеми и обсуждать любые проблемы… но делать это уважительно, без нагнетания истерии", - сказал Лавров.

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ.

Также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении Скрипаля.