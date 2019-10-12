Латвия жестко осадила Россию из-за Второй мировой: Москва огрызнулась

МИД Латвии выступило против проведения праздничного салюта в Москве, посвященного 75-летию освобождению Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

На сайте ведомства празднование назвали "недружественным шагом" и подчеркнули, что в последнее время Россия старается "переписать историю".

"Латвия категорически отвергает преобладающие в последнее время в России усилия переписать историю по своему разумению и оправдать совершённые сталинистами преступления во время Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что "приветствуют разгром фашизма", но напоминают, что для Латвии, Литвы и Эстонии получение свободы и независимости произошло на пятьдесят лет позже. Как отмечается в сообщении министерства, вхождение Красной Армии на территорию страны обозначало новую оккупацию.

Латвия жестко осадила Россию из-за Второй мировой

В ответ на это представитель МИД РФ Елена Захарова, заявила, что Латвия потеряла свой экономический, военный и гуманитарный суверенитет из-за размещения сил НАТО в стране.

"Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов", — добавила она.

Захарова уточнила, что на размещение сил НАТО Рига тратит два процента своего ВВП, и это является своего рода "платой за оккупацию".

Как писал OBOZREVATEL, власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Сайт в данный момент в Латвии недоступен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!