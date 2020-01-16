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16 января • обновлено в 17:40
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Вслед за Польшей: еще одна страна ЕС резко выступила против России

2.1т
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Сейм Латвии проголосовал за резолюцию о недопустимости искажения истории Второй мировой войны со стороны России.

В документе содержится призыв к международному сообществу обратить внимание и критически оценить усилия российских чиновников по переписыванию истории Второй мировой войны и оправдания оккупации и аннексии страны, передает Delfi.

Также отмечается, что, умаляя роль пакта Молотова-Риббентропа и отрицая факт оккупации и аннексии, Россия выступила против конституционных основ Латвии и ввела международное сообщество в заблуждение относительно роли СССР в развязывании войны.

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Латвия резко выступила против России

Латвия резко выступила против России

Латвийские депутаты назвали недопустимыми попытки чиновников из РФ отрицать факты о причинах, ходе и окончания Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе и уйти от ответственности за преступления, совершенные во время советского тоталитарного режима.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

  • Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

  • Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

  • В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

  • Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

  • В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

  • Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вторая мировая война
Место
Латвия
Тег
Европейский Союз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я гражданка Латвии и я ипала все эти тухлые резолюции Сейма! И таких как я в Латвии сотни тысяч! Латыши сами создавали СССР, в том числе и мои прабабушка с прадедушкой, которые с 1915 года жили в России и участвовали в революции. Нечего теперь жертвами прикидываться. Украинцев это тоже касается!
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина стефанова - ФАС!!!!!!
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Это страна?
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Он Алекс
Он Алекс
Ирис Ирис, ага, и мин зарплата с пенсией больше чем на России, а что?
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