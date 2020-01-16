Вслед за Польшей: еще одна страна ЕС резко выступила против России

Сейм Латвии проголосовал за резолюцию о недопустимости искажения истории Второй мировой войны со стороны России.

В документе содержится призыв к международному сообществу обратить внимание и критически оценить усилия российских чиновников по переписыванию истории Второй мировой войны и оправдания оккупации и аннексии страны, передает Delfi.

Также отмечается, что, умаляя роль пакта Молотова-Риббентропа и отрицая факт оккупации и аннексии, Россия выступила против конституционных основ Латвии и ввела международное сообщество в заблуждение относительно роли СССР в развязывании войны.

Латвия резко выступила против России

Латвийские депутаты назвали недопустимыми попытки чиновников из РФ отрицать факты о причинах, ходе и окончания Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе и уйти от ответственности за преступления, совершенные во время советского тоталитарного режима.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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