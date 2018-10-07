На протяжении всех 27 лет после восстановления независимости Латвии ее политическая система выглядела бесхитростно: все "латышские" партии, от либералов и социал-демократов до национал-радикалов группировались и создавали правительство, чтобы оставить в оппозиции "русскую" партию. При этом у "русской" партии никогда не было ни малейшего шанса притвориться партией всех жителей Латвии – даже когда ее руководители пытались это сделать и включали в свой список латышские фамилии, русский избиратель-интернационалист аккуратно вычеркивал их во время выборов.

Сегодня ситуация выглядит намного сложнее. Во-первых, русских партий две и на фоне откровенно пропутинского, антилатышского "Русского союза" неувядающей Татьяны Жданок классическое "Согласие" мэра Риги Нила Ушакова выглядит "меньшим злом". Во-вторых, Латвия все больше походит на обычную Европу – а это значит, что "Согласие" все больше напоминает традиционные популистские партии, и новая партия латышских популистов "Кому принадлежит государство" все больше напоминает "Согласие". В-третьих, спектр собственно латышских партий все шире, договориться между собой им все труднее.

А это означает, что Латвия после сегодняшних парламентских выборов вступает в эпоху турбулентности и непредсказуемости. Но вступает тогда, когда основные задачи государства решены, Латвия в ЕС и НАТО, войска России на ее границах обречены на столкновение со всем цивилизованным миром.

Об украинской коалиции, участники которой могли бы объединиться для совместного противостояния пророссийским силам, приходится только мечтать. Украинские партии после Майдана 2013-2014 годов не сдали экзамен на политическую ответственность. Развал коалиции после досрочных парламентских выборов, травля тогдашнего премьера, в которой объединился широкий спектр желающих получить побольше денег и популярности, поддержка разнообразных политических авантюристов – все это стало красноречивым доказательством тотального отсутствия ответственности у представителей украинского политического класса. И то, что люди, которые возглавляли эти деструктивные процессы, сегодня все как один баллотируются в президенты, меня не удивляет. Как и не удивило поведение части депутатов БПП во время принятия Закона об украинском языке.

Если бы политики в Латвии вели бы себя так, как политики в Украине, эта страна ни в какое НАТО бы не попало, у власти там была бы какая-нибудь проплаченная из Кремля партия, а Латгалию сделали бы автономной областью якобы для латгальского населения, но на самом деле – для русского. Знаете почему этого не произошло? А потому, что политики в Латвии бывают разные – консерваторы, либералы, социалисты, националисты. Но прежде всего они – латыши, как и большая часть тех, кто за них голосует. И в Украине политики бывают разные. Они притворяются популистами, националистами, защитниками села и мелкого бизнеса. Но прежде всего они – не украинцы, как и большая часть тех, кто за них голосует. Они – заробитчане. А вышиванка и дед с бабкой в селе это для них просто хорошая возможность доказать свой патриотизм во время выборов. Точно также, как для их оппонентов – косоворотка и родственники в Москве. И почему бы в этом случае не договориться, если все – фальшь?

Новости Россия стала крупнейшей мировой угрозой

Именно поэтому будущее Латвии после парламентских выборов 2018 года не вызывает у меня больших опасений. А будущее Украины после выборов 2019 года – вызывает.