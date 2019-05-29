Латвия избрала нового президента: что о нем известно

В среду, 29 мая, Сейм Латвии избрал нового президента, которым стал кандидат от Национального объединения Эгилс Левитс.

За него проголосовал 61 депутат латвийского парламента. Всего на должность баллотировалось три кандидата, передает Delfi.

При этом омбудсмен Юрис Янсонс, кандидатуру которого выдвинул Крестьянский союз Латвии, получил восемь голосов за и 85 – против. За депутата Дидзиса Шмитса проголосовали 24 парламентария, против – 69.

Эгилс Левитс Inopressa

Эгилс Левитс принимает активное участие в латвийской политике с 1980 года. В 1990-х годах он представлял Латвию в Европейском суде по правам человека.

С 2004 Левитс является судьей Евросуда. Его полномочия должны закончиться в 2024 году

Комиссия под руководством Эгилса Левитса разрабатывала преамбулу Конституции Латвии. Он настаивал на том, чтобы в тексте преамбулы упомянули христианские ценности и латышскую народную мудрость.

Как сообщалOBOZREVATEL, лидер президентской гонки в Литве Гитанас Науседа заявил, что будет поддерживать дальнейшие отношения с Украиной.

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