"Ласковый Сталин": в России произошел казус из-за усов соперника Путина

В России в социальных сетях поднялся настоящий ажиотаж из-за усов кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

Так, в одном из фейковых аккаунтов политика появилось фото, на котором он позирует без них.

"Вчера (23 марта - Ред.) ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит надо его сдерживать", — сказано в сообщении, которое якобы написал Грудинин.

В сети уже началось активное обсуждение. Однако, спустя некоторое время глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко опроверг эту информацию, передает ТАСС.

"То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница - grudinin_kprf", - объяснил он.

Как сообщал "Обозреватель", Грудинин проиграл пари популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю. Он поспорил, что если не наберет на президентских выборах 15% голосов, то сбреет усы. Такое заявление прозвучало в интервью блогеру в начале февраля.