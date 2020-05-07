Ламы могут спасти от COVID-19: бельгийские ученые доказали их лечебные свойства

Бельгийские ученые установили, что антитела лам могут быть использованы для лечения от COVID-19.

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Как сообщает The New York Times, ученые из Гентского университета в Бельгии узнали это, исследуя возможность с помощью антител ламы побеждать другие коронавирусы – SARS и MERS.

Ученые начали свое исследование еще в 2016 году. Они хотели выделить антитела, которые способны нейтрализовать различные типы коронавирусов. Тогда подопытной ламе ввели S-белки вирусов SARS и MERS. В итоге у неё выработались разные антитела, которые боролись по отдельности с каждым из вирусов.

Но когда мир накрыла эпидемия COVID-19, ученые попробовали нейтрализовать и этот вирус с помощью антител ламы – и это сработало.

Если говорить простым языком, то антитела у ламы напоминают по структуре человеческие, но в то же время меньше их в четыре раза. А это критически важное свойство в борьбе с любым коронавирусом. Дело в том, что из-за размера антитела человека не могут попадать в щели на "шипах", с помощью которых вирус и цепляется к клетке-хозяину. А вот антитела ламы отлично справляются с этой задачей.

Ученые установили, что антитела лам могут быть использованы для лечения от COVID-19 Тим Коппенс

Кроме того, как утверждает автор исследования молекулярный вирусолог Ксавье Селенс, с антителами лам можно проводить различные манипуляции, связывать их с человеческими антителами и так далее.

Ученые предполагают, что эти антитела в будущем можно будет вводить здоровым людям для защиты от COVID-19. По их мнению, эффект будет быстрым, но непродолжительным и через 2-3 месяца снова нужно будет делать прививку. Однако и этому всему предшествуют клинические испытания, которые помогут понять, безопасно ли вводить людям антитела лам.

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