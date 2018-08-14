МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Лайма, ты за все ответишь и за всех!

21.3т

Вы не поверите! Вот сейчас, в 22.30 мск 13 августа, канал “Россия-24" продолжает мусолить заявление Вайкуле, что она не поедет в Крым! Который день они его мусолят!

- В Крым нет, а в другие регионы России - да?? Как так?! Что это за бизнес двойных стандартов?! - гневно вопрошают ведущие и эксперты.

Блин! Блин! Блин! Когда я дождусь уже аналогичного сериала по федеральным каналам про Сбербанк, который в Крым не заманишь никакими коврижками?! В другие регионы - да! В Германию - да!! В Китай - да!!! В Крым - х*ен!!!

Новости
Наступил 37-й год: сажают домохозяек и не отпускают маленьких девочек

Когда?!

Я сегодня спрашивала одного видного российского предпринимателя: а они не могут заставить Сбербанк пойти в Крым? Он говорит: да вы что?? Это они могут всякую мелочь заставить. А тут у них свое! Кровное! Хули им рисковать?!

Лайма. За всё ответишь. За всех.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Тема
российская пропаганда
Персона
Лайма Вайкуле
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
Поделиться в Facebook
21
Комментарии
2
19
Смешно
28
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Прикольно!!!!! При СССР за всё отвечал пионер! А сейчас в паРаше ответит за всё Лайма!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
еще одно подтверждение что кацап не человек а просто обоссаное,обблеваное,засратое,тупое существо,не имеющее ничего общего с дарвиновским определением ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО! мозги у кацапов отсутствуют по определинию и никто и никогда их там не видел!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Успокойтесь, всем давно плевать на Лайму (разве что кроме ее друзей в шоубизе,которые и нагнетают этот бред,и правда достали уже). Честно говоря,с распадом СССР она канула для многих в лету, не хочет-пусть не ездит в Крым, вопрос лишь в том, кто вообще еще на ее концерты ходит. Гражданка ЕС,так будьте солидарны и вообще не ездите в РФ с концертами, уверен,никто не заметит)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
8
1 из 18 ответов | показать все
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Рогова Ирина, ты дура! Он не типичный российский жлоб с уклоном в политику. Он воин информационного фронта и его задание уничтожить украинцев. Он сам есть ничтожество, ибо нормальный человек не подрядится на это задание. Но он нас уничтожать пытается. Вот так, Рогова
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги