Лаборатории Израиля объявили забастовку и отказались делать тесты на COVID-19

В Израиле 30 августа более 2000 работников лабораторий, где проводят тестирования на коронавирус и не только, устроили бессрочную забастовку, требуя повышения зарплат.

Профсоюз просит улучшения трудовых условий, утверждая, что в период пандемии значительно возросла нагрузка на персонал, который вынужден кроме обычных анализов проводить тысячи тестов на COVID-19. Как сообщает The Jerusalem Post, Минздрав страны знал о претензиях за несколько недель до событий, но ничего не предпринял.

Так, в протесте участвуют сотрудники медицинских лабораторий больниц, больничных касс, а также учреждений общественного здоровья при министерстве здравоохранения.

Среди прочего профсоюзы требуют подписания коллективного трудового соглашения, а также установки минимальной зарплаты в 50 шекелей (пости $15) в час для начинающего лаборанта. Еще среди требований – определение коэффициента ставок в соответствии с количеством проверок и приростом населения в Израиле, разработка программы устранения недочетов, выявленных государственным контролером в 2016 году, и прекращение найма работников по индивидуальному контракту или через исследовательские фонды.

Анализы на коронавирус в лабораториях Израиля будут исследовать только для пациентов больниц

Издание подчеркивает, что накануне переговоры между представителями профсоюза микробиологов, биохимиков и работников лабораторий и Министерством финансов завершились провалом. Председатель профсоюза Эстер Эдмон заявила, что министерство "пыталось ограничиться пустыми обещаниями вместо того, чтобы реально изменить отношение к работникам государственных лабораторий". Она также раскритиковала то, как готовится приватизация лабораторий в стране.

Отмечается, что на время забастовки в таких исследовательских учреждениях решили проводить только срочные проверки. Исключение сделали для больных онкологическими заболеваниями, а также пар, проходящих лечение от бесплодия, и пациентов, которые находятся в приемных отделениях больниц, интенсивной терапии и для недоношенных детей.

Также будут исследовать анализы для работников лечебных учреждений, которые имели контакт с кровью пациента, и все тестирования, необходимые для осуществления пересадки органов. При этом забастовщики отказались проводить анализы для плановых операций, что может привести к их отмене. А сообщения о проверах на коронавирус решили направлять лишь тем, чей результат положительный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле заявили, что начнут клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции после осенних праздников.

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