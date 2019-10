KyivNotKiev: Украина получила еще одну победу в ЕС

Британская газета Financial Times сменила написание украинской столице на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в своем Twitter. В заявлении использован хэштег #KyivNotKiev.

В ведомстве назвали это отличной новостью и поблагодарили газете за то, что прислушалась к аргументам украинской стороны, исправив написание Киева.

Thank you @FT for accepting to our arguments and agreeing to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine to #KyivNotKiev. Great news indeed! #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/9F90QDdLTW