Кыргызстан решил закрыть границы из-за исчезновения президента: тот внезапно "нашелся"

В Кыргызстане не могут определить местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, поэтому в целях безопасности закрыли госграницу.

Об этом "Интерфаксу"сообщил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Однако российское издание РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Жээнбекова сообщило, якобы президент все еще находится в столице Бешкеке.

Также неизвестно, где сейчас находится экс-премьер-министр страны Кубатбек Боронов.

"Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло", – сказала пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

При этом Суваналиев добавил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям", – пояснил он.

Суваналиев отметил, что политические силы Кыргызстана все еще не могут договориться между собой. Силовики применяют все меры, чтобы не допустить столкновений.

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