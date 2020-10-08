Кыргызстан решил закрыть границы из-за исчезновения президента: тот внезапно "нашелся"
В Кыргызстане не могут определить местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, поэтому в целях безопасности закрыли госграницу.
Об этом "Интерфаксу"сообщил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Однако российское издание РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Жээнбекова сообщило, якобы президент все еще находится в столице Бешкеке.
Также неизвестно, где сейчас находится экс-премьер-министр страны Кубатбек Боронов.
"Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло", – сказала пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
При этом Суваналиев добавил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.
"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям", – пояснил он.
Суваналиев отметил, что политические силы Кыргызстана все еще не могут договориться между собой. Силовики применяют все меры, чтобы не допустить столкновений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента республики) Дастан Джумабеков.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.