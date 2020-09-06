Квасьневский пригрозил Лукашенко судьбой Януковича и дал совет, как "спастись"

Александр Лукакшенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, должен наладить диалог с оппозицией, чтоб избежать судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сказал бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью ВВС. Также он напомнил о судьбе бывшего румынского диктатора Николаэ Чаушеску.

"Если бы у меня была возможность честно и откровенно поговорить с Лукашенко, я бы сказал ему: "Саша, смотри, 26 лет – это большой срок. И ты упустил первую возможность. Если бы ты ушел пять лет назад, люди бы запомнили тебя хорошим президентом, человеком, который изменил их жизнь, повысил уровень жизни", – сказал Квасьневский.

Он напомнил, что решение Януковича о побеге было не результатом переговоров с министрами иностранных дел ЕС.

"Так Янукович решил после разговора с Путиным. Путин сказал: "Слушай, у тебя больше нет шансов. Если захочешь приехать в Россию, мы готовы тебя принять. Бери с собой вещи, деньги и попробуй бежать. И я думаю, что это было решение Путина, а не Европы", – сказал бывший президент Польши.

Квасьневский также напомнил о ситуации в Украине в 2004 году, когда власть и оппозиция договорились о проведении третьего тура выборов президента, что позволило избежать силового противостояния.

"В Беларуси сейчас ситуация гораздо проще, потому что можно организовать следующие президентские выборы на протяжении года. Возможны ли такие переговоры? Да, возможны. Без всяких сомнений, о таких переговорах нужно говорить с Москвой" – отметил польский политик.

По его мнению, предварительным условием таких переговоров должна быть решительность самих людей на улицах и на заводах.

“Если на следующий день ситуация успокоится, то Лукашенко выиграет, но не сможет сохранить свои позиции на протяжении следующих нескольких лет. В любом случае окончание эпохи Лукашенко гораздо ближе, чем мы думаем”, - сказал Квасьневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что Европейский союз должен вести активную политику по отношению к Беларуси: развивать отношения с общественными организациями, с политиками и поддерживать их.