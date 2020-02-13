Главная Новости
13 февраля • обновлено в 14:45
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Курс на Европу: в Беларуси задумали убрать Россию с государственного герба

2.5т
Читать материал на украинском

В Беларуси намерены внести изменения в изображения государственного герба, на котором, в частности, появится карта Европы вместо России.

Соответствующий законопроект депутаты парламента планируют рассмотреть весной. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В проекте закона говорится о том, что герб будет выглядеть более объемно, а надпись "Республика Беларусь" на ленте станет четче.

В Беларуси хотят убрать Россию с государственного герба

В Беларуси хотят убрать Россию с государственного герба

Среди других деталей, которые также планируют изменить: цвет ленты флага, форма колосьев, изображения льна и клевера, а также граница страны, которая поменяет цвет с зеленого на золотой.

Помимо этого, иначе белорусы хотят нарисовать контуры материков на земном шаре в нижней части герба. Так, на новом варианте отчетливо видна карта Европы, а на старом – части Евразии, где находится Россия.

Отмечается, что в большей степени изменения будут носит художественный характер, краски будут не такими "кислотными". При этом красная коммунистическая звезда, которая венчает герб, останется и даже увеличится в размерах.

Красная звезда на новом гербе Беларуси даже увеличится в размерах

Красная звезда на новом гербе Беларуси даже увеличится в размерах

kp.by

Добавим, что в последний раз белорусы меняли герб в 2012 году – изменили число лепестков на цветках льна, скорректировали шрифт и оттенки.

Также стоит подчеркнуть, что государственный герб Беларуси в нынешнем формате – это измененная копия герба БССР. Он стал официальным символом страны после референдума 1995 года, сменив "Погоню" по инициативе президента Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России обиделись на его встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Минске. В частности, россияне считают, что ему удалось достичь большего сотрудничества с американцами, нежели им.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Дина Баронова
Место
Беларусь
Тег
законопроект
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
25
Смешно
8
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Новость для свидоцефалов) на беларусских ресурсах в новости об изменении герба нет никаких намеков о том, что там хотят "убрать Россию" )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И что, по-вашему это обозначает "курс на Европу"? Белорусы уже на ваш курс на смотрелись, ни к чему хорошему он вас не привел
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Стефанова, Украинцы 6 лет надеются, что найдется кто то тупее их)
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги