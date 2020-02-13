Курс на Европу: в Беларуси задумали убрать Россию с государственного герба

В Беларуси намерены внести изменения в изображения государственного герба, на котором, в частности, появится карта Европы вместо России.

Соответствующий законопроект депутаты парламента планируют рассмотреть весной. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В проекте закона говорится о том, что герб будет выглядеть более объемно, а надпись "Республика Беларусь" на ленте станет четче.

В Беларуси хотят убрать Россию с государственного герба

Среди других деталей, которые также планируют изменить: цвет ленты флага, форма колосьев, изображения льна и клевера, а также граница страны, которая поменяет цвет с зеленого на золотой.

Помимо этого, иначе белорусы хотят нарисовать контуры материков на земном шаре в нижней части герба. Так, на новом варианте отчетливо видна карта Европы, а на старом – части Евразии, где находится Россия.

Отмечается, что в большей степени изменения будут носит художественный характер, краски будут не такими "кислотными". При этом красная коммунистическая звезда, которая венчает герб, останется и даже увеличится в размерах.

Красная звезда на новом гербе Беларуси даже увеличится в размерах kp.by

Добавим, что в последний раз белорусы меняли герб в 2012 году – изменили число лепестков на цветках льна, скорректировали шрифт и оттенки.

Также стоит подчеркнуть, что государственный герб Беларуси в нынешнем формате – это измененная копия герба БССР. Он стал официальным символом страны после референдума 1995 года, сменив "Погоню" по инициативе президента Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России обиделись на его встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Минске. В частности, россияне считают, что ему удалось достичь большего сотрудничества с американцами, нежели им.

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