УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Куратор "Л/ДНР" получил должность в Кремле: Путин подписал приказ

2.5тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником.

Соответствующий документ от 13 июня опубликован на сайте Кремля.

Владислав Сурков

Согласно его тексту, Дмитрий Песков вновь назначен заместителем руководителя администрации президента - пресс-секретарем президента.

Дмитрий Песков

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая о возможном уходе Суркова написали СМИ.

14 мая сообщили, что соответствующий указ уже пришел из аппарата администрации президента РФ.

Позже узнали даже вероятные кандидатуры на его место.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий ПесковВладислав Сурков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги