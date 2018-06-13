Куратор "Л/ДНР" получил должность в Кремле: Путин подписал приказ

Президент России Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником.

Соответствующий документ от 13 июня опубликован на сайте Кремля.

Владислав Сурков

Согласно его тексту, Дмитрий Песков вновь назначен заместителем руководителя администрации президента - пресс-секретарем президента.

Дмитрий Песков

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая о возможном уходе Суркова написали СМИ.

14 мая сообщили, что соответствующий указ уже пришел из аппарата администрации президента РФ.

Позже узнали даже вероятные кандидатуры на его место.