Кулеба о Беларуси: Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности
Сегодня уже нельзя говорить о легитимности Александра Лукашенко в Беларуси. В то же время оппозиции еще не хватает законности.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"К сожалению, сегодня нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси. Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина – с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или миллионами с другой стороны закрытых дверей, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", – объяснил позицию МИД Кулеба.
По его словам, официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу, и сложившееся положение будет сохраняться. Исключение – только рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран, которые будут использоваться как последний канал связи.
Он отметил, что был отложен запланированный на октябрь украино-белорусский Форум регионов. По словам Кулебы, Украина сейчас не может позволить себе такие репутационные риски до того, как белорусский кризис не будет решен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции, что предусмотрено белорусскими законами. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на разрешение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.
29 сентября Великобритания и Канада ввели персональные санкции против незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора.