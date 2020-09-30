Кулеба о Беларуси: Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности

Сегодня уже нельзя говорить о легитимности Александра Лукашенко в Беларуси. В то же время оппозиции еще не хватает законности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"К сожалению, сегодня нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси. Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина – с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или миллионами с другой стороны закрытых дверей, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", – объяснил позицию МИД Кулеба.

По его словам, официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу, и сложившееся положение будет сохраняться. Исключение – только рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран, которые будут использоваться как последний канал связи.

Он отметил, что был отложен запланированный на октябрь украино-белорусский Форум регионов. По словам Кулебы, Украина сейчас не может позволить себе такие репутационные риски до того, как белорусский кризис не будет решен.

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