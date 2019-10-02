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2 октября • обновлено в 07:49
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Куда путь держим? Германия выразила восторг от подписания "формулы Штайнмайера"

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В Германии заявили о прогрессе на пути к миру после согласования "формулы Штайнмайера" в Минске.

В частности, соответствующее высказывание прозвучало от министра иностранных дел Хайко Мааса. Он прокомментировал соглашение Трехсторонней контактной группы относительно текста "формулы", сообщает "Укринформ".

"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь к саммиту N4 (нормандский формат – Ред.) и других этапов имплементации Минских договоренностей", – заявил он.

Обсуждение "формулы Штайнмайера"

Обсуждение "формулы Штайнмайера"

ТСН

Как известно, вечером во вторник, 1 октября, активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • 18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

  • 19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

  • Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

  • В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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Персона
Франк-Вальтер Штайнмайер
Место
Германия
Тег
Формула Штайнмайера
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