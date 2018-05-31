Арест на 30 суток Азера Гасымлы и еще нескольких активистов в Азербайджане только за то, что они 28 мая, в день празднования Дня Республики организовали праздничные шествия в Баку с флагами Азербайджана и портретами отцов-основателей нашей государственности во главе с Мамед Эмином Расулзаде весьма позорное событие в современной истории нашей страны и поэтому я хочу публично озвучить несколько вопросов к тем, кто принимает сегодня такие опасные решения для будущего нашей государственности.

Это вы так воспитываете патриотизм в нашем обществе, господин Ильхам Алиев, преследуя людей только за то, что они несли флаги собственной страны и портреты отцов-основателей АДР, а не вашего отца, генерала КГБ, который не имеет никакого отношения к нашей государственности и к ее атрибутам, потому что он всю свою сознательную жизнь идеологически с этим боролся?

Позвольте вас также спросить: с кем вы собираетесь возвращать Карабах, если вы ненавидите славные страницы истории Азербайджана и все то, что является предметом гордости для многих людей в нашей стране и особенно молодежи, родившейся после развала Союза? Неужели освобождать Карабах вы планируете с поклонниками Наримана Нариманова и Гейдара Алиева, которые воспитаны в ненависти к истории АДР 1918-20 годов? А может вы планируете отправить вашего сына на передовую,чтобы поднять боевой дух нашей армии, как это сделал премьер-министр Армении, который отправил служить своего сына в Карабах? Почему все ваши административные и карательные возможности сегодня брошены на борьбу с инакомыслием и в первую очередь среди молодежи? Может потому что в нынешней молодежи ваш режим видит своих будущих могильщиков?

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Или вы считаете, что кампания травли против всемирно известного кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова за фильм "Кавказское трио" поднимает авторитет Азербайджана в глазах мирового сообщества? Можете не сомневаться, что все эти призывы линчевать творческого человека только за то, что он рассуждает не так, как того требует официальная пропаганда не оставят без внимания враги Азербайджана, чтобы вновь, как в истории с Акрамом Айлисли, преподнести нашу страну в негативном свете. И за это лично ответственность несете вы, господин президент!

Можно не любить своих оппонентов, но есть общенациональные ценности, которые нам всем надо беречь как зеницу ока, потому что только они и объединяют нацию и могут привести в нужный момент к согласию в нашем обществе. Подумайте на досуге об этом, если конечно же вы считаете себя частью этой нации. Как говорил Джордж Вашингтон,отец-основатель США: "Капитан, желающий избежать подводных камней, должен знать, где они находятся".