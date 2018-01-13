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Куча металлолома: нашлись корабли, которые Путин предложил Украине

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В сети показали состояние украинских кораблей, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву.

Кадры выложил российский телеканал "Звезда".

На них можно увидеть морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводную лодку "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец".

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На видео несложно заметить, что судна находятся в плачевном состоянии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее координатор группы "Информационное сопротивление" и народный депутат Дмитрий Тымчук предостерег Украину от попадания в ловушку, которую готовит ей Россия в аннексированном Крыму.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
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