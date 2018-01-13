Куча металлолома: нашлись корабли, которые Путин предложил Украине

В сети показали состояние украинских кораблей, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву.

Кадры выложил российский телеканал "Звезда".

На них можно увидеть морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводную лодку "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец".

На видео несложно заметить, что судна находятся в плачевном состоянии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее координатор группы "Информационное сопротивление" и народный депутат Дмитрий Тымчук предостерег Украину от попадания в ловушку, которую готовит ей Россия в аннексированном Крыму.