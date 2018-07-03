Кубань попросится в Украину: Боровой озвучил сроки

В перспективе "нескольких лет или нескольких десятков лет" Украина может не только восстановить свою территориальную целостность, но и увеличиться за счет южных территорий Российской Федерации.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

"Я уверен в том, что через несколько лет или несколько десятков лет Украина будет контролировать территорию, которую она контролировала всегда", - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о восстановлении территориальной целостности, Боровой заметил: "Боюсь, что не только. Украина восстановится не только в своих сегодняшних, реальных границах, но и южная часть России захочет возвратиться в Украину".

Политик уточнил: подобное желание может возникнуть, в частности, у жителей Кубани. "Там уже вовсю идут разговоры об этом", - сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Константин Боровой заявил: Крымский мост следовало делать картонным, а не железобетонным.