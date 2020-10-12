Разгадка вчерашних таинственных переговоров в СИЗО проста. Путин послал Лукашенко договариваться с кремлёвскими людьми о сливе протеста и последующем "гражданском мире". Лука сам бы никогда не унизился до таких переговоров.

Вначале Путин работал против Луки. Кремлевские уши торчали из-за спины Бабарико и Цепкало. В результате Кремль добился, ослабления, изоляции и унижения Лукашенко. А после выборов стал его спасать. Ведь целью Путина было не свержение, а полное приручение Луки и аншлюс Беларуси. В стиле бандитского Петербурга Кремль создал Лукашенко проблемы, а потом навязал себя в качестве крыши для их решения. За этим последует полное поглощение крышей зависимого от нее актива.

Теперь Путин помогает Луке подавить протест. Однако некоторые путинские люди продолжают сидеть. Просто так их освобождать Лука, видимо, не хочет, да и Путину они уже не нужны. Однако их можно использовать для имитации какого-то переговорного процесса и окончательного слива протеста. Боюсь, ситуация будет развиваться именно в этом направлении.