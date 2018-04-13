Кто выиграет в битве Россия-США: прогноз эксперта

Россия не сможет ответить США в Сирии, потому что затраты двух стран на оборону несопоставимо отличаются, к тому же экономика у РФ находится на уровне Голландии.

Американский политолог, директор международной некоммерческой организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев подбил итоги Форума свободной России в Вильнюсе, где обсуждались последние события в мире. Об этом говорится в его блоге на "Обозревателе".

"Большинство выразили надежду в том, что в ближайшие 6 лет правления Путина мы будем наблюдать консолидацию оппозиции, хотя это очень сложный процесс. Режим Путина все равно еще достаточно прочен, и судя по всему, в ближайшие годы с ним ничего не случится. Участники конференции на разных панелях делились своими точками зрения – насколько этот режим сможет быстро пасть. Кто-то говорил, что мы не можем ожидать неминуемого краха Путина", – заявил Залмаев.

Он также отметил, что второй темой было отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери, а также использование химоружия в Сирии.

"Большинство сходится на том, что все эти действия Путина надиктованы соображениями тактики, а не стратегии. Как только Путин начинает чувствовать шах, он начинает играть в Чапаева. Таким образом, демонстрируя отчаянность в действиях стратегического видения. В нашей беседе Гарри Каспаров заметил, что диктаторы не играют в стратегическую игру, а вместо довольствуются краткосрочными победами. А вот Андрей Илларионов, который в течении 5-ти лет был экономическим советником Путина, его знает лучше кого-либо из собравшихся на форуме, нынешнюю игру российского президента назвал суицидальной", – подчеркнул политолог.

По его словам, все говорили об абсурдности "зарывания" РФ на Америку в то время, как ее экономика приравнивается к экономике Голландии.

"Если мы говорим о симметричном ответе России на санкции, чем Кремль из уст Захаровой и Лаврова постоянно угрожает, – это абсурдно. Россия не может достойно и симметрично ответить на санкции США. Американские санкции обвалили российский фондовый рынок и рубль, некоторые путинские олигархи потеряли миллиарды долларов. А что могут сделать россияне в ответ?" – спросил он.

По словам Залмаева, Илларионов озвучил мысль, что американский политикум рассматривает Россию как страну, против которой придется использовать свою армию.

"Это он назвал главным достижением Путина. И даже в Сирии, несмотря на бряцание оружием, Россия не сможет достойно ответить Америке. Посмотрите, сколько на военку тратит Россия, а сколько Америка – $46 млрд против $692 млрд. Цифры просто несопоставимы", – резюмировал политолог.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в РФ озвучили детали законопроекта, позволяющего ответить США.