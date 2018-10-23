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Злой одессит
Злой одессит
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Кто вскрывает ''повара'' Путина

13.6т

Интересно развиваются события вокруг опубликованной намедни в “Новой газете” статьи, посвященной тому, как российский бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как “повар” Путина, расправлялся со своими конкурентами и врагами. Опубликован, материл, был со слов некоего Валерия Амельченко, работавшего на “повара” и поведавшего о том, как по распоряжению Пригожина бырол отравлен муж юриста Любови Соболь, занимавшейся расследованием деятельности Пригожина и о многом, но не всем, другом.

Что интересно, сам Валерий Амельченко после первого же слива информации “Новой газете” пропал, предварительно сообщив, что за ним следят. Но к этому эпизоду вернёмся чуть позже, а пока о другом.

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Дело в том, что на публикацию журналистов отреагировали все и пожарные и милиция. В частности, следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку по факту исчезновения того самого Валерия Амельченко. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в привычной для себя форме, ничего не знаю-ничего не слышал, но все же упомянул данное расследование в своем выходе “на поклон”. То есть, осиное гнездо встревожилось?

А ведь и вправду, бывают ситуации, когда заявления Кремля необходимы и уместны как никогда, но их от президента РФ и его пресс-секретаря не дождаться неделями. В свою очередь, журналистское расследование, пропажа некоего неизвестного гражданина и такое перевозбуждение. И вправду, удивительно это все. Но, для меня удивителен даже не этот момент.

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Возвращаясь к исчезновению Валерия Амельченко, который, по его же словам, успел отметиться везде, от России до Украины и Сирии, то по странному стечению оно произошло сразу же после встречи с журналистами “НГ”. Почему это выглядит странно? Да пожалуй, потому, что если это не инсценировка, а Амельченко и вправду участвовал во всех тех операциях, о которых он рассказывал, то выходит, что он был человеком либо за которым велась круглосуточная слежка, либо он кому-то из своих “коллег” рассказывал о намерении встретится с журналистами.

Ведь согласитесь, первая встреча и сразу похищение. И вправду, не за всеми же своими наемниками следит око Пригожина. Либо, слив о предстоящей встрече с человеком Пригожина был сделан кем-то в самой “НГ”. С учетом поднимаемых тем, наличие в таком издании “крота” на мой взгляд, вполне логично.

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Но, если пропажа Амельченко была все же инсценировкой, то выходит, что этот персонаж был временным действующим лицом, для осуществления вброса против Пригожина. А кому сейчас более всего интересна дискредитация “повара” Путина? Конечно же, ГРУ и непосредственно Владику Суркову и Сергею Шойгу. И аккомпанементом тому, заранее, как напоминание, в российское информационное пространство была вброшена история о том, как Шойгу оставил ЧВК “Вагнер” в Сирии без тяжелого вооружения, отобрав танки, САУ и прочие ББМ.

Что так же интересно, история о конфликте Шойгу и Пригожина всплыла одновременно с докладом Кужугетовича о том, что в Сирии освобождена территория, на которой проживает 90% населения страны. О том насколько это комичный доклад, я писал вчера в статье "Зачем Россия снова победила в Сирии". Но в свете конфликта с Пригожиным, который итоги операции считает исключительно своей заслугой, доклад Шойгу был сделан не только для смены нарратива “освобождено 90% территорий” на “освобождены территории, где проживает 90% населения страны”, сколько и для того, чтобы морально поглумиться над “поваром”. И сразу после этого всплывает Амельченко.

И вот в данном контексте, с учетом всего вышеизложенного, у меня возникает подозрение, а не наблюдаем ли мы сейчас ответную реакцию ГРУ ГШ ВС РФ, после стольких ударов и информационных унижений со стороны ФСБ?

Если это так, то история конфронтации двух силовых структур начинает новую главу, в которой экшена уже может быть побольше. Наблюдаем!

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Источник:ЖЖ Злого одессита
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
снова ,ГАДИШЬ,злой-гандкрас без тормазов ?! ШАЛАВА , перестань ПАНОСИТЬ !
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