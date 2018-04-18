"Взорвусь и поубиваю!" Кто устроил резню в российской школе

Резню и пожар в школе города Стерлитамак (Башкирия, Россия) устроил ученик 9 класса Артем Тагиров.

СМИ уже нашли его страницу в социальной сети в "ВКонтакте". Та информация, которой делился парень, доказывает, что школьник интересовался разного рода насильственными методами.

Так, только за 2018 год в его "копилке" собрались фото с кровью, поножовщиной и пожарами.

Также школьник был активным участников "групп-колумбайнов" - последователей организаторов массового убийства в американской школе "Колумбайн".

Появились и фото парня. На них он - улыбчивый и, казалось, даже добродушный.

По записям в социальной сети также видно, что он, по всей видимости, тщательно планировал данное нападение. Совсем недавно Тагиров написал: "16.04 - 17.04?".

О подготовке нападения мальчик в "ВКонтакте" предупреждал знакомых еще за год, а после этого - за месяц до ЧП.

При этом в переписке с одним из товарищей он указал: "Готовлюсь к уничтожению людей".

Журналисты выяснили, что у парня были особенности с развитием и он постоянно страдал от издевательств в школе.

При обысках у Артема найден список его врагов - он вел поименный чек-лист, указывая, кто и какое оскорбление ему нанес.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появилось первое видео, снятое возле здания школы в Башкирии, где произошла резня.