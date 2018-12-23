Кто Украине враг: названы страны, поддержавшие Россию в ООН

Новую резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму не поддержали 27 стран, среди которых РФ, Беларусь, Армения и Венесуэла.

Об этом сообщила пресс-служба миссии Украины в ООН в Twitter-аккаунте. Так, против предложенного Украиной документа проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа,Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Отмечается, что принятая резолюция является третьим принятым документом, который подает Украина.

Генассамблея ООН Корреспондент

27 країн, які голосували ❌ проти ❌ 🇺🇦 кримської резолюції ⏬



Вірменія

Білорусь

Болівія

Бурунді

Камбоджа

Чад

Китай

Коморські острови

Куба

КНДР

Еритрея

Індія

Іран

Казахстан

Киргизстан

М’янма

Нікарагуа

РФ

Сербія

ПАР

Судан

Сирія

Таджикистан

Уганда

Узбекистан

Венесуела

Зімбабве pic.twitter.com/JIZuO9DnNl — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятая накануне Генассамблеей ООН резолюция о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина” не на шутку разозлила россиян.