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ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Кто Украине враг: названы страны, поддержавшие Россию в ООН

7.3тЧитать материал на украинском

Новую резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму не поддержали 27 стран, среди которых РФ, Беларусь, Армения и Венесуэла.

Об этом сообщила пресс-служба миссии Украины в ООН в Twitter-аккаунте. Так, против предложенного Украиной документа проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа,Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Отмечается, что принятая резолюция является третьим принятым документом, который подает Украина.

Генассамблея ООН

Генассамблея ООН

Корреспондент

Новости
Резолюция ООН по милитаризации Крыма поможет Украине в международных судах – эксперт

Как сообщал OBOZREVATEL, принятая накануне Генассамблеей ООН резолюция о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина” не на шутку разозлила россиян.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
ООН
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"By the way, реклама на турецких презервативах - Ukraynalılar, seninleyiz! "Украинцы - мы с вами!" "Укрия ещё до переварота давно стала меккой секстуризма", - пишут пользователи социальных сетей. Источник сообщает, что украинская диаспора уже обратилась к посольству с просьбой разъяснить ситуацию. Напомним, что ранее западные СМИ писали о том, что европейским странам Украина может быть интересна как объект секс-туризма.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Реклама на турецких презервативах - Ukraynalilar, seninleyiz "Украинцы - мы с вами!" ))
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минин евген
минин евген
Файбер Моня, ты никогда не заболеешь спидом, поц.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Микронезия - самый большой друг Украины.
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