Внимание мировой общественности в последние дни привлечено к лозунгам и требованиям, связанным с жизнью и смертью афроамериканцев. В тысячах публикациях утверждается, что частотность убийств чернокожих жителей США заметно выше, чем представителей других расовых (а в сравении с испаноязычными – и этнических) групп. Популярным лозунгом последних дней стал BLM – Blacks Lives Matter (Черные жизни имеют значение). Другим частым требованием стало Defund the police (Прекратить финансирование полиции). Городской совет Миннеаполиса даже уже принял резолюцию о роспуске местного департамента полиции.

Что действительно происходит с гибелью афроамериканцев?

И к чему может привести осуществление упомянутых требований?

Как уже было показано в материале Институциональный расизм наоборот, или привилегированное положение чернокожих преступников, на 100 тысяч преступлений насильственного характера число погибших чернокожих, арестованных в 2018 году в США, было примерно вдвое ниже, чем число погибших в аналогичных обстоятельствах арестованных среди белых, испаноязычных, азиатов (показатели полицейского насилия по отношению к преступникам из трех последних групп не имеют значительных отклонений друг от друга и примерно одинаковы).

Таким образом, если по отношению к чернокожим жителям США со стороны американской полиции и наблюдается политика "институционального расизма", то это, очевидно, политика "институционального расизма наоборот". Иными словами, преступники-афроамериканцы, совершающие преступления насильственного характера, являются наиболее привилегированной расовой группой, к представителям которой полицейское насилие применяется в наименьшей мере. Кроме того, в течение 2015-2020 гг. по отношению именно к этой группе преступников происходит значительное и последовательное ослабление применения полицейского насилия – более последовательное, чем по отношению к любой другой крупной расовой или этнической группе.

Очевидно, что лица, погибшие от рук полицейских, составляют лишь часть от общего числа погибших. В 2018 году от рук полиции погибло всего 992 человека, или 15,1% от общего числа погибших в 6570 человек. Распределение числа лиц, погибших от рук полиции по расовым группам, выглядит следующим образом.

Источники:

Database of every fatal shooting in the United States by a police officer in the line of duty

Expanded Homicide Data Table 6

Нетрудно видеть, что значения удельного веса погибших от рук полиции в общем числе погибших по двум крупным расовым (белые и азиаты-индейцы-аляскинцы-гавайцы, в дальнейшем в этом тексте по отношению к этой группе используется термин "азиаты") и одной этнической (испаноязычные) группам весьма близки (21,6%, 19,3% и 17,9%). Из этого ряда сильно выпадает лишь показатель удельного веса чернокожих жителей США (7,2%), который оказывается вдвое ниже, чем в среднем по стране (15,1%) и примерно в три раза ниже, чем для любой иной крупной расовой и этнической группы – белых, азиатов и испаноязычных (17,9 – 21,6%). Таким образом, появляется дополнительное подтверждение высказанного ранее наблюдения о наличии институционального расизма наоборот – чернокожие преступники пользуются очевидно привилегированным положением со стороны американской полиции.

Поскольку на американскую полицию приходится лишь чуть более 7% от общего числа погибших афроамериканцев, то, естественно, встает вопрос о том, кто является причиной гибели их большей части, почти 93%?

Данные о числе погибших людей по расовым группам предоставляет ФБР; последняя дата, для которой обнародованы соответствующие данные, – это 2018 год. В классификации ФБР в группе "Другие" (Other) объединены сведения, относящиеся к азиатам, американским индейцам, аляскинцам, гавайцам, жителям островов Тихого океана.

Распределение числа жертв по расовым группам, как уже было отмечено выше, выглядит следующим образом.

Нетрудно видеть, что удельный вес погибших чернокожих (48,4%) существенно – почти в четыре раза – превышает их удельный вес в общей численности населения США (12,7%)

Для всех других крупных расовых и этнических групп характерно иное соотношение – удельный вес погибших их представителей меньше, чем удельный вес этих групп во всем населении страны (для белых – почти вдвое). Таким образом, утверждение, воспроизведенное в самом начале текста (о более высокой частотности убийств чернокожих), действительно соответствует фактам. Риск погибнуть насильственной смертью у афроамериканца:

- в 3,8 раза выше, чем в среднем по США;

- в 4,8 раза выше, чем у испаноязычного;

- в 7,4 раза выше, чем у белого;

- в 7,7 раза выше, чем у азиата.

Естественно, возникает вопрос: почему?

Почему уровень убийств чернокожих жителей США настолько отличается от соответствующих показателей у представителей всех других расовых и этнических групп американского населения?

На эти вопросы статистика ФБР дает ответы, сводящиеся к двум главным тезисам.

Первый тезис заключается в различиях интенсивности распространения культуры насилия по расовым/этническим группам. Показателем этого явления является число убийц на 1 млн жителей соответствующей расовой/этнической группы.

Число убийц на 1 млн жителей своей расовой/этнической группы среди афроамериканцев (78,8) выше, чем:

- в среднем по стране – в 3,8 раза (20,6);

- среди испаноязычных – в 5,2 раза (15,3);

- среди белых – в 7,4 раза (10,6);

- среди азиатов – в 8,1 раза (9,8).

Второй тезис заключается в том, что насилие, сопровождаемое убийствами, направлено преимущественно (по крайней мере, пока) на представителей своей расовой/этнической группы. Поэтому число жертв убийств на 1 млн жителей среди афроамериканцев намного выше, чем у белых, испаноязычных, азиатов.

Показательно сопоставление интенсивности убийств, совершаемых, например, белыми и черными.

Во-первых, белые, численность которых примерно в пять раз превышает численность черных, совершают на 1 млн жителей всего населения США в среднем примерно в полтора раза меньше убийств, чем черные. Во-вторых, убийства, совершаемые белыми, распределяются относительно пропорционально между различными демографическими группами. В отличие от этого убийства, совершенные черными, очевидным образом концентрируются на представителях своей расовой группы.

Эта статистика подтверждается распределением числа убийств, совершаемых афроамериканцами, по расовым группам. Почти 82% убийств, совершенных чернокожими убийцами, совершены против представителей именно своей расовой группы.

Распределение числа погибших афроамериканцев в зависимости от расовой/этнической принадлежности преступника, совершившего убийство, четко выделяет главную причину насильственных смертей среди чернокожих американцев – это чернокожие убийцы.

Как показывает статистика убийств, 88,9% всех погибших чернокожих жителей США погибли от рук чернокожих жителей США. Иными словами, представители всех иных расовых и этнических групп (белые, испаноязычные, азиаты), составляющие в совокупности 87,3% населения США, ответственны за 11,1% от общего числа погибших афроамериканцев. В то же время афроамериканцы, составляющие 12,7% от всего населения США, несут ответственность за гибель 88,9% афроамериканцев. Таким образом, риск афроамериканца быть убитым афроамериканцем превышает его же риск быть убитым представителем любой другой расовой или этнической группы ровно в 55 раз.

За время действия печальных судов Линча линчеванию подверглись, по одним данным, 3446 афроамериканцев (в период с 1882 по 1968 год), по другим данным, 4084 чернокожих жителя США (с 1877 по 1950 год). Однако только в 2018 году 2600 афроамериканцев были убиты афроамериканцами. Иными словами, менее чем за два года сегодня чернокожие преступники убивают больше чернокожих граждан США, чем белые расисты из Ку-Клукс-Клана убили афроамериканцев примерно за столетие своей деятельности.

В свете приведенных статистических данных, довольно хорошо известных тем, кто следит за ситуацией с преступностью в США, смысл популярных лозунгов, процитированных в начале этого текста, приобретает понятный рациональный смысл.

Черные жизни имеют значение – это лозунг чернокожих преступников, публично предъявляющих и закрепляющих претензии на их эксклюзивные права по распоряжению жизнями своих чернокожих сограждан.

Прекращение (уменьшение) финансирования полиции (и даже ее роспуск, как этого требует только что принятая резолюция городского совета Миннеаполиса) означает резкое ослабление полиции – главного инструмента, отчасти сдерживающего (хотя, как мы видели, и неэффективно) массовое насилие чернокожих преступников против своих преимущественно (пока) чернокожих жертв. А также насилие всех преступников независимо от их цвета кожи против всех их жертв независимо от их цвета кожи.

Массовые погромы, грабежи, а также убийства, проходившие в последние недели во многих городах США – это начало практической реализации политической программы, суть которой столь откровенно сформулирована, в частности, процитированными выше лозунгами.

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