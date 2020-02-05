Кто такой Пит Буттиджич и кто его муж: фото

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич выиграл первые предварительные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии с результатом 26,9%.

Кокусы (голосование партийного актива) прошли в Айове — штате, с которого традиционно стартует президентская гонка.

При этом считающийся лидером национального рейтинга демократов бывший вице-президент Джо Байден существенно отстал от Буттиджича, и стал лишь четвёртым с 15,6% голосов.

Выступая на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире Буттиджич заявил, что его кампания, которую еще год назад многие называли формальной, возглавила президентскую гонку. Теперь он становится важным кандидатом на пост президента США.

Пит Буттиджич

Экс-мэру Саут-Бенда 38 лет, он кадровый офицер, ветеран Афганистана, выпускник Гарвардского университета, а также открытый гей и набожный христианин.

Буттиджич родился в штате Индиана. Его мать — американка, а отец — иммигрант из Мальты.

В декабре 2017 года Буттиджич объявил о своей помолвке с Частеном Глезманом, учителем средней школы. Они встретились благодаря приложению для знакомств Hinge, отношения завязались еще в августе 2015.

Пит Буттиджич и Частен Глезман

Бракосочетание пары состоялось 16 июня 2018 года на закрытой церемонии в соборе Святого Иакова в Саут-Бенд. Теперь Частен использует фамилию своего мужа – Буттиджич.

Свадьба Пита Буттиджича и Частена Глезмана

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