Кто такой Боширов: командир ГРУшника раскрыл подробности

Бывший командир батальона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища РФ Александр Боржко не узнал своего студента, подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).

Об этом он рассказал в комментарии "Коммерсанту". По его словам, когда курсанты выпускались, они были "зелеными лейтенантами".

"В 2001 году выпускалось у меня около 300 молодых офицеров, в том числе и Анатолий Чепига. Я этот батальон принял, наверное, в середине третьего курса. Откровенно говоря, положа руку на сердце, — я его не помню, прошло 17 лет. Когда я увидел интервью на Russia Today, мне и в голову не пришло, что я его знаю. Выпускались-то они зелеными лейтенантами: румяными, красивыми, счастливыми", - рассказал Боржко.

По его словам, курсантов готовят в училище не для агентурных заданий, а для "ведения боевых действий".

"У нас совершенно другая специфика. Прошла информация, что он служил в ГРУ — в Главное разведуправление офицеров сухопутных войск отбирают, действительно, наиболее подготовленных в моральном, психологическом, физическом и профессиональном плане, но они там тоже выполняют подобные задачи, чему мы здесь учим", — пояснил он.

Экс-командир не верит, что его подопечного могли отправить для отравления в Солсбери. По его мнению, такая информация подается для наивной публики.

"Полковник, Герой РФ и отправлять его с таким заданием — уничтожать человека, который никакой опасности для России больше не несет и не скрывается, который отсидел срок за предательство — просто не вяжется ни в какие рамки! С чисто военной точки зрения — это глупость, шизофрения! Ну для какой-то супернаивной публики", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении президентом РФ человека с таким именем. Также появилась информация, что Чепига мог лично знать Скрипаля. Позже российский политолог рассказал, что информацию о его личности россиянина могли слить другие спецслужбы из-за конфликта между ведомствами.