"Кто сказал, что мы воюем?" Украинец на КремльТВ отличился высказыванием об агрессии России

Украинский политолог Василий Вакаров заявил, что вооруженный конфликт на востоке Украины не является войной, ведь ни одна из сторон, включая страну-агрессора, ее не объявляла (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Искаженное мнение о российском вторжении он озвучил во время дискуссии с главным пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым на его программе в эфире телеканала "Россия 1".

Их спор начался с того, что Соловьев с издевкой спросил у оппонента, как Украине не стыдно брать деньги за транзит газа у страны, с которой она воюет.

В ответ на это Вакаров и озвучил неоднозначную фразу, которая ставит под сомнение вооруженную агрессию Российской Федерации против суверенного государства.

"А кто вам сказал, что мы с вами воюем? Вы видели документ, чтобы Украина на официальном уровне сказала, что мы воюем с РФ?" — возразил политолог, уточнив, что определение России как страны-агрессора содержится только в преамбуле одного из законов.

В этот момент Соловьев вновь перешел на оскорбления и начал отпускать нелепые едкие шутки об украинском законодательстве.

Но Вакаров продолжал настаивать на том, что между странами нет никакой военной конфронтации.

"У нас есть с вами военные отношения? Вам кто-то объявлял войну или вы объявляли войну Украине?" — спросил он у ведущего программы.

Тот, в свою очередь, решил завершить диалог хамским высказыванием, целью которого было высмеять украинский язык (к подобным методам пропагандист прибегает почти в каждой своей программе, чтобы создать иллюзию превосходства россиян над украинцами).

"Вы немножечко, как это слово неприличное, бздите", — с ухмылкой обратился он к Вакарову.

Политолог, пытаясь парировать Соловьеву, сказал уже на украинском языке еще одну странную фразу, намекающую на его восприятие двух враждующих стран как единого целого.

"Бо це ми у вас навчилися такого. Ми ж з одної країни", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакаров заявил, что если бы к участию во всеукраинских выборах допустили главарей "Л/ДНР", то конфликт на Донбассе можно было бы решить без участия США и России.