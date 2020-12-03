Спустя месяц после голосования на президентских выборах в США, действующий президент Трамп и его редеющая команда продолжают утверждать о том, что в ходе голосования произошли масштабные подтасовки и фальсификации. Такие заявления было забавно слушать в самые первые дни после голосования и возникало желание подсказать этому стариковскому шоу, что мировая практика однозначно говорит о том, что именно подтасовки при подсчете голосов всегда совершает действующая власть, поскольку для этого у нее имеется мотив и возможности, но не наоборот. И вот прошел месяц, а речи эти продолжаются в том же ключе.

Из этого следовало два вывода. Первый – мягкий и пушистый, который состоит в том, что у мсье Трампа просто сделалось плохо с головой из-за постоянных жестких манипуляций с его шевелюрой и в результате, как говорят поляки, его "попердолило" на этой теме. Второй же вывод подсказывал, что у шулера имеется какой-то козырь, который он вот-вот пустит в дело. Но после того, как у него на аудиенции побывал генпрокурор Барр и выйдя от него, сделал заявление о том, что выборы прошли чисто, а подсчет голосов – без существенных нарушений, стало понятно, что именно он был тем козырным тузом, на который и был весь расчет.

А вернее, на то, что Барр подтвердит теорию Трампа о том, что Мадуро ночами перепрограммировал машины для подсчета голосов. Но Барр не подтвердил эту теорию, возможно потому, что целый ряд штатов к тому времени уже вручную пересчитал бюллетени и получили примерно тот же результат, что дали машины. А это значит, что именно вмешательство в программу управления машинами – не обнаружено и потому нет умышленного нарушения избирательного законодательства. Небольшие разночтения носили чисто механический характер и главное – никак не были связаны с работой машин.

Видимо, сам Трамп и его верный пес – Руди Джулиани, настолько были уверены в том, что Барр им подыграет, что уже стали анонсировать то, в чем же именно состоит системность нарушений, озвучивая версию со счетными машинами. Но Барр не стал подыгрывать и вообще – вышел из игры, оставив и Трампа, и Джулиани в совершенно глупом положении. Ведь месяц подряд у них требуют доказательств их бредовых заявлений, а они только обещали, что вот-вот они, эти доказательства, будут представлены.

Понятно, что все суды, которые они проиграли, тоже требовали доказательств фальсификации результатов выборов и не получив их, отказали по сути из-за отсутствия доказательств. И теперь получается, что все органы, которы были обязаны отреагировать на подобные заявления действующего президента отчитались о том, что они тщательно проверили все полученные заявления и не нашли никаких фактов, подтверждающих их. Более того, они это сделали в радостном тоне, мол американцы могут гордиться работающей как часы системой, которая в этот раз исключила любое постороннее вмешательство.

Теперь Трампу просто неоткуда черпнуть "доказательств" и все его желчные посты и речи повисли в воздухе и все более и более принимают вид умышленной клеветы. В общем, это не хорошо даже для такого мастера склок и скандалов как Трамп.

Сейчас этого никто не вспоминает, но мы подробно разбирали одну из речей Трампа, еще не предвыборную, но уже посвященную выборам, которую он двинул с философским видом еще летом. В той речи он рассказал о том, что регулярно беседует с Богом и обсуждает с ним различные вопросы и вот, якобы, Бог ему сказал о том, что ты так замечательно управляешь страной, что слегка загордился, и потому – на тебе испытание, эпидемию. Надо сказать, что речь та была сказана, когда динамика заражений и смертности уже сильно сбавила обороты и казалось, что вот-вот все закончится. И Трамп это преподносил так, будто все худшее уже позади и оно было не его бестолковостью обеспечено, а послано ему Богом в виде испытания.

Правда, на тот момент уже не только США зацепило эпидемией, но Трамп это преподнес как некий его личный турнир с Богом, который он уже выиграл. А винить его за весеннюю волну нет смысла, поскольку это не он устроил, а Бог. Кстати, все плохое у него всегда делает кто-то, но не он, а в тот раз он пояснил, что корону весной подкинул Бог и потому если есть вопросы по этому поводу, то они не к нему, а к Богу.

Но это не все. В той же речи он пояснил, что раз он так лихо справился с эпидемией, то Бог ему поручил второй срок управления Америкой. Он это так сформулировал, что якобы, сам не был уверен, надо ли ему этот груз или нет, но с Богом спорить не солидно и потому он согласился. То есть, решение о его второй каденции тоже принял не он, а лично Бог, а раз так, то вопрос решенный и тут обсуждать нечего.

Именно в этот момент Донни упругой струей проходился по ушам и глазам своих однопартийцев и те, слушая такие его речи о Боге, думали, что если это не божья роса, то что тогда журчит сейчас у них в ушах и по их портретам? Нет, это могла быть только она и они радовались ей детской чистой радостью, как когда им дают конфету неплохую, Тузик вкусный.

Ну а дальше оказалось, что и с эпидемией оно как-то нехорошо получилось и со вторым сроком не заладилось. Поклонникам Трампа настоятельно рекомендуем забить ключевые слова: "Трамп, второй срок, Бог" и тому подобное, чтобы найти его речь в оригинале там, где им самим будет удобно. Найти и внимательно перечитать еще раз и сравнить с тем, что он несет прямо сейчас.

Но если даже включить в круг обсуждаемых тем теософские моменты, то и в таком случае получится, что речи, приписываемые им Богу, оказались неверными как относительно эпидемии, так и относительно его второго срока. В таком случае, этим набожным любителям Трампа надо задать очень простой вопрос. Ведь Бог не ошибается, и если на все воля Его и Он ее вот так высказал, то быть посему и ни вправо, ни влево. А если все получилось не так, а вернее, прямо противоположно, то получается, что дед тупо справлял нужду им в уши и это – в лучшем случае, ибо в худшем, он беседовал с кем-то, кто выдавал себя за Бога. А кто может себе такое позволить?

Тем не менее, республиканцы впряглись за Трампа серьезно, потому что количество победных и "пророческих" речей Донни переросло в качество и мозги у людей серьезно подвинулись. А на своих уже послевыборных митингах, он двигал речи в таком ключе, что мол еще немного потерпите и будут вам такие доказательства, что вы просто будете в шоке.

Но генпрокурор Барр сделал разворот на 180 градусов и тоже, как множество комиссий по пересчету голосов, как спецслужбы, как агентство по электронной безопасности и как даже губернаторы – республиканцы, заявил о том, что выборы – чистые и победа Байдена – тоже чистая. И по реакции многих республиканцев стало понятно, что Трамп нацеливал их именно на то, что вот-вот выдаст генпрокурор. И они это услышали.

Сразу после этого брифинга генпрокурора Барра количество республиканцев, которые резко изменили риторику в отношении Трампа и его "победы", стало стремительно расти и наконец послышались голоса, которых мы давно ждали и уже даже утратили надежду на то, чтобы услышать и что-то такое. Реакция многих республиканцев напоминает алкоголика, который вышел из длительного запоя и увидел другую реальность.

Даг Хей, бывший директор по связям с общественностью Республиканского национального комитета, высказал ровно те мысли, за которые мы получили пару килотонн упреков от Трампофилов, которым мы пытались донести, что Трамп и республиканская партия это – не одно и тоже. Ни по форме, ни по духу, Трамп не показывает себя республиканцем. И вот Даг Хей сказал практически то же самое, о чем мы твердим уже несколько месяцев подряд.

"У них (республиканцев – ред.) есть искренние опасения того, что Дональд Трамп никогда не был в Республиканской партии и не заботился о будущем Республиканской партии, за исключением случаев, когда речь идет о слове "Трамп".

И практически сразу за брифингом Барра, из Джорджии, которую Трамп только что облил помоями за свой проигрыш, ответили резко и четко. Один из видных функционеров республиканцев потребовал от Трампа уважения к чиновникам, которые честно выполнили свой долг, не преступив грань закона. Из Джорджии Трамп получил первый привет, когда ему сказали, что не станут терпеть его оскорблений.

Даже лидер большинства в Сенате Макконнелл (R-Ky.), известный под позывным "Моscow Mitch", говоря о том, что Трамп имеет право оспаривать результаты, во вторник все же сослался на "новую администрацию", чем косвенно подтвердил необратимость ухода "старой администрации".

Габриэль Стерлинг, менеджер по внедрению системы голосования республиканцев Джорджии, призвал Трампа осудить угрозы в адрес должностных лиц, ответственных за проведение выборов:

"Г-н Президент, похоже, вы потеряли штат Джорджия. Мы расследуем, всегда есть возможность, я понимаю, что вы имеете право проходить через суды. Но у вас нет возможности доказать это и вам нужно активизироваться и признать это, а также – перестать вдохновлять людей на совершение потенциальных актов насилия".

В среду государственный секретарь Джорджии Брэд Раффеншпергер, который сертифицировал победу Байдена – тоже дал жесткий ответ Трампу в том плане, что уполномоченные ответственные лица проверили все подозрения, которые высказывал Трамп, и ничего не обнаружили не потому, что не смогли, а потому, что их нет, и он не имеет права их за это осуждать.

Кристофер Кребс, высокопоставленный чиновник Министерства национальной безопасности, который был уволен Трампом за заявление, опубликованное его агентством, присоединился к жесткой критике Трампа и заявил Washington Post в среду следующее.

"Это должно прекратиться, это должно прекратиться. Мы должны позволить профессионалам выполнять свою работу, и для всех по обе стороны политического спектра надо заканчивать процесс сертификации и переходить к новой администрации".

Но, наверное, самую емкую мысль высказал Дэн Эберхарт, сборщик средств Республиканской партии, который призвал Трампа заканчивать выборную эпопею. При этом он сказал следующее.

"Президент ценит лояльность выше всего. Но по мере того, как его контроль над президентством ускользнет, его власть над другими республиканскими лидерами со своими собственными брендами будет становиться все более слабой. Честно говоря, это вредно для единства Республиканской партии, но Трамп всегда считает себя центром всего, что он делает".

Подобные цитаты можно было бы приводить и дальше, но следует подвести некий итог, в котором есть проблеск надежды. Возможно, республиканцы впервые столкнулись с таким циничным лжецом, который не просто действовал под их флагом, но и занимал первую должность в государстве.

Наверное, многие были воспитаны в таком духе, что президент США не может так откровенно и непрерывно лгать и полагали, что на самом деле, у Трампа есть основания делать подобные публичные заявления. Эта вера отключила логическое мышление, но возможно – не насовсем. Когда стало понятно, что они поставили во главе государства паяца, способного разрушить как партию, так и страну, стало приходить осознание всего того, что раньше просто не умещалось в сознании.

По крайней мере, хочется верить в то, что здоровое ядро партии прийдет в себя, оценит произошедшее, сделает выводы и сможет восстановиться в виде консервативной партии, прочно стоящей на ценностях, а не на речах мошенника.

И самое последнее. Издание Конгресса США "Хилл" сегодня впервые употребило определение того, что вещает действующий президент, относительно результатов прошедших выборов. Подчеркиваю, это не "Нью-Йорк Таймс" или другое издание, которое выступало исключительно с критикой Трампа, а парламентское издание, и вот в нем, речи Трампа имеют уже вот такое определение "дикие утверждения о широкомасштабном мошенничестве".

Ну а все это вместе взятое говорит о том, что таки роль генпрокурора, в плане Трампа, была ключевой и тот ее не сыграл, что и стало тем импульсом, который начал разрушение халабуды Трампа, Стоуна и Джулиани, а возможно, и еще одного парня, который еще совсем недавно любил красоваться на лошадке, топлесс.