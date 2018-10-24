Кто прислал взрывчатку Обаме и Клинтонам: эксперт дал ответ

Череда громких сообщений в США с подбрасыванием взрывчатки политикам и популярному телеканалу может быть связана с доморощенными террористами или избирателями.

Об этом говорится в блоге политолога Питера Залмаева, опубликованном на OBOZREVATEL. По его мнению, в этом деле может быть и российский след, однако почерк указывает на американское происхождение.

"Вполне вероятно, что в условиях нарастающей радикализации и расслоения американцев накануне предстоящих выборов в Конгресс, один одурманенный опиумом правой ультра-националистической пропаганды избиратель решил собственноручно расправиться с внушаемыми ему врагами. А именно Клинтоны, Обама, Сорос и CNN - на чей адрес пришли смертоносные бандероли - враги номер 1, 2, 3, и 4 для рупора правого нативизма Fox News и для самого Дональда Трампа", - рассказал Залмаев.

Он выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не сможет ограничиться официальным заявлением Белого Дома о недопустимости подобных попыток терактов.

"Не исключаю, что в ближайшие дни с уст президента мы услышим очередную конспиративную теорию "на опережение": мол, демократы сами устроили весь этот мнимый почтовый терроризм, дабы заработать себе очки сочувствия и мобилизовать своих избирателей перед выборами", – предположил он.

Залмаев также уточнил, что нельзя исключать и версию с российским следом, если "идет разговор о путинской России".

"Опыт последних американских выборов нам об этом напоминает оглушающей триколоровой мигалкой. Россия активно играет роль спойлера американской (и западной в целом) демократии, где-то мастерски, a где-то топорно играя на внутренних противоречиях западных политических систем. В контексте этой миссии, эта история с бомбами по почте могла бы заслужить ее автору пожизненную пенсию от ФСБ", – отметил политолог.

Однако он пояснил, что почтовые "сюрпризы" являются старой американской традицией. Потому Залмаев считает, что самой правдоподобной является версия с "доморощенным террористом или группой таковых".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября взрывчатку подбросили в почтовый ящик основателя фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса. 24 октября появились сообщения, что устройства также отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, где находится CNN.

Журналисты выяснили, что последний пакет предназначался бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.