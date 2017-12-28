Кто причастен к жуткому взрыву в Питере? Оппозиционер дал четкий ответ

Кремлю не было смысла ввязываться в авантюру со взрывом в Санкт-Петербурге, потому что у власти в РФ и так высокий рейтинг.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал российский активист Роман Рословцев, который выходил на акции протеста в маске Путина.

"Я не думаю, что такого рода взрывы - это дело рук силовиков. Мне кажется, что подобные посылы больше лежат области конспирологии. Хотя бы потому, что у власти и так все хорошо, у нее высокий рейтинг доверия. Зачем Кремлю ввязываться в какие-то авантюры с непредсказуемыми последствиями", — сказал Рословцев.

Активист напомнил, что в таких операция всегда есть высокий риск провала.

"Для осуществления теракта нужны организаторы и исполнители, в таких делах нет никогда гарантии, что информация об этих событиях не вылезет наружу. Это может быть местью за Сирию, а также способ повлиять на исход выборов, показать, что хваленная безопасность путинской России - миф", — отметил оппозиционер.

Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря в магазине "Перекресток" Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате чего пострадали десять человек. Путин назвал произошедшее терактом.