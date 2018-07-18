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Кто отравил Скрипаля: в разведке указали на виновных

6.2тЧитать новость на украинском

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочь Юлию могла отравить группа из шести сотрудников Главного управления разведки. Среди них была женщина.

Об этом сообщил источник в разведке The Daily Mail. Как стало известно, Чарли Роули – один из пострадавших от отравления "Новичком" - заболел после того, как нашел флакон из-под духов.

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"Бутылочка из-под духов поддерживает теорию о том, что женщина принимала участие в первоначальной атаке на Сергея и Юлию Скрипалей четвертого марта в составе группы, в которую входили до шести человек", — пишет газета.

"Логично, что женщина-офицер могла входить в команду, играя в ней ключевую роль", — цитирует издание собеседника в разведывательных службах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей.

В начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Солсбери городе Эймсбери (графство Уилтшир), произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Эван Хоуп, сын погибшей Дон Стерджес, направил прошение президенту США Дональду Трампу поднять вопрос применения "Новичка" во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на Обозревателе.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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Бровкиг Иван
Бровкиг Иван
..перед новой встречей Путина с кем-то из еврочиновников большого ранга ещё кого-то в Англии отравят. Лавры отравителей из рассказов Конан-Дойля не дают покоя английским спецслужбам....
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Настало время акуительных историй, анонимных источников и секретных доказательств
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