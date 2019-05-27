"Кто они такие?!" У Соловьева огрызнулись на вердикт трибунала по пленным украинским морякам

На программе топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева разгорелась бурная дискуссия из-за победы Украины. Она касалась требования Международного трибунала ООН по морскому праву к России освободить украинских моряков, взятых в плен в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Больше всего это решение возмутило депутата нелегитимной Госдумы Константина Затулина и ведущего передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина – это страна, которая нас сейчас пытается учить в международных судах, например, тому, как мы должны действовать. А международные суды, поскольку они предвзяты в отношении России, я имею в виду арбитраж, который прошел, морской, по Керченскому инциденту, – тоже нам рассказывают, как мы должны действовать. На самом деле, достаточно просто собственной иронии, чтобы понимать, что Украина, которая своих собственных законов не соблюдает, еще нам рассказывает, как мы должны международные или двухсторонние договоренности соблюдать", – едко высказался парламентарий страны-агрессора.

Константин Затулин Скриншот видео

После его слов Соловьев демонстративно напомнил всем, что Россия не признала право Международного трибунала рассматривать этот вопрос. Затулин подхватил его мысль и продолжил обвинять в преступных действиях России Украину.

"Ну, во-первых, Украина и мы тогда, когда заключали соглашение, оно действует, о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива в те прошлые времена, договорились, что мы по всеми спорным вопросам не обращаемся в какие-то арбитражи, а разговариваем между собой. И в этом случае никакой проблемы не было бы, если бы соблюдались правила уличного движения в Керченском проливе. До этого украинские военные корабли прошли бы туда, и никакой бы проблемы не было", – сказал Затулин, оправдывая действия оккупантов в Керченском проливе.

"Кто они вообще такие?! Америка признает этот суд?" – ехидно выкрикнул Соловьев после реплики скандального депутата.

Владимир Соловьев Скриншот видео

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