Пассажирский самолет МАУ сбил сам Иран - в чему уже признался. И скорее всего будет нести наказание.

Но дальше все равно остаются вопросы:

1. по этому коридору летало много самолетов, но стреляли именно по украинскому самолету. Почему?

2. Стреляли из российской системы ПВО "Тор". А кто руководил самой установкой: иранский экипаж? Или российские инструкторы? Или может доступ имела внешняя сила - разработчик?(99.9% что имел). Так чтот в 2 из 3 вариантов следы ведут в Россию.

Впору покупателям российских систем ПВО задуматься, кому они отдают ключи от своего воздушного пространства.

К слову, быстрое признание вины Ираном тоже подозрительно. Похоже на ситуацию с самолетом авикомпании "Сибирь" в 2001 году, который сбили над Черным морем: тогда крайней сделали Украину.

Но: учения были не украинскими, а украино- российскими; стрельбы проходили с территории российской в/ч; у ВСУ не было ракет такой дальности.

Так что по сути Киев тогда прикрыл Кремль и Путина.

Кого прикрывает сейчас Тегеран?

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