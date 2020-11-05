Кто из президентов США был замечен в секс-скандалах: три истории

Репутация любого президента, в частности США, должна быть безукоризненной, по крайней мере затем, чтобы к нему были лояльны избиратели.

Однако многие президенты нередко жертвовали любовью граждан ради мимолетной интрижки и других слабостей, пишет OBOZREVATEL.

Джон Кеннеди

35-й президент США славился своей неверностью. Ему приписывают романы с Мэрилин Монро, Одри Хэпберн, Джэйн Мэнсфилд и Энджи Дикинсон. Вдобавок к этому Кеннеди не чурался связей со служанками Белого дома и многочисленными практикантками. Жаклин, супруга президента, знала о его похождениях, но на публике никогда не закатывала скандалов.

Билл Клинтон

Пожалуй, один из самых громких секс-скандалов, – интимная связь Билла Клинтона и его стажерки Моники Левински, о которой стало известно в 1998 году. По большей части президента начали порицать не столько за то, что он изменил жене, сколько за то, что Клинтон отрицал роман с Левински, будучи под присягой.

Франклин Рузвельт

В широких кругах ходили слухи о том, что Рузвельт состоял в любовных отношениях со своими секретаршами Маргаритой Лехэнд и Грейс Талли, дальней родственницей Маргарет Сакли, министром труда Френсис Перкинс, лидером демократов Молли Дьюсон и принцессой Норвегии Мартой.

Однако самой известной любовницей президента стала Люси Мерсер. Именно она ухаживала за частично парализованным Рузвельтом долгие годы. Мерсер регулярно подначивала политика развестись с супругой и жениться на ней, однако он не пошел на это.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента. За этот пост в избирательной гонке вступили в битву действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.