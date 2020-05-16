Крысы заражают людей гепатитом: ученые заговорили о новой угрозе для всего мира

Китайские ученые заявили, что местное население заражается гепатитом Е от крыс. Данный вирус очень опасен, его сложно диагностировать и он может принести непоправимый вред человеческому здоровью.

Как пишет CNN, впервые медики обнаружили, что крысы могут заражать людей гепатитом несколько лет назад. Они пока не уверены, как именно грызуны инфицируют людей, но говорят, что это может происходить где угодно. Сейчас вирус зафиксирован по меньшей мере у 11 человек. Однако, по мнению медиков, случаев может быть сотни.

Первый известный случай заражения крысиным гепатитом произошел в 2018 году – у 56-летнего мужчины, которому пересадили печень, начались проблемы с функционированием органа без видимой причины. Тесты показали, что его иммунная система реагировала на гепатит Е, но медики не нашли в его крови человеческий штамм вируса. Исследователи переработали тест, снова взяли анализы пациента и нашли у него крысиный гепатит Е.

naked-science.ru

Примечательно, что у мужчины в доме не было обнаружено ни крыс, ни их экскрементов, и в последнее время мужчина никуда не ездил.

Ученые предполагают, что, возможно, люди заражаются при употреблении пищи или воды, загрязненной фекалиями грызунов, или при обращении с загрязненными объектами; но эти теории не были доказаны. Также может быть промежуточное животное, участвующее в передаче вируса от крыс людям.

На сегодняшний день в Гонконге насчитывается уже десять зараженных. Но крысиный штамм остается загадкой: никто точно не знает, как люди заразились. За два года с момента открытия исследователи все еще не определили точный путь передачи от крыс к человеку.

"Несмотря на имеющуюся эпидемиологическую информацию, источник и путь заражения не могут быть определены", – говорится в заявлении 30 апреля Гонконгского центра по охране здоровья.

"Мы знаем, что крысы в Гонконге переносят вирус, и мы тестируем людей и находим его. Но как именно он перепрыгивает между ними – крысы загрязняют пищу, или в этом участвует другое животное, мы не знаем", – пояснил микробиолог из Гонконгского университета Сиддхарт Шридхар, который обнаружил первый случай заболевания.

Эксперты считают, что это не просто проблема Гонконга, да и не появилось она недавно. Крысиный HEV может заразить людей в Нью-Йорке или Париже. Просто об этом неизвестно – потому что никто не проверяет.

Много людей с гепатитом Е испытывают только легкие симптомы, а порой даже не знают о болезни. Но вирус может иметь серьезные последствия для здоровья, особенно для пациентов с ослабленным иммунитетом. Молодые, здоровые люди без каких-либо сопутствующих заболеваний могут выздороветь самостоятельно, но вот уязвимые группы населения могут заработать хронический гепатит, а также долгосрочное повреждение печени и рубцевание тканей.

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