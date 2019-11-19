Историческое событие! Крымские татары получили признание на уровне ООН

Организация Объединенных Наций впервые в истории опубликовала Всеобщую декларацию прав человека на крымскотатарском языке.

Соответствующий документ появился на сайте Верховного комиссара организации во вторник, 19 ноября.

На такой шаг ООН отреагировал в Facebook глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, подчеркнув, что в условиях российской оккупации декларация должна быть в доме каждого крымского татарина.

Крымские татары получили признание в ООН

"Сегодня произошло важное историческое событие. Всеобщая декларации прав человека на крымскотатарском языке впервые размещена на официальных ресурсах ООН. Декларация имеет мировой рекорд по количеству переводов и доступна более чем на 520 языках, крымскотатарский перевод стал 521", – поделился он.

Бариев обратил внимание, что документ является подтверждением того, что ООН признала субъектность крымских татар.

Всеобщая декларации прав человека –​ рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

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