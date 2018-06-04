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Крыма мало? Путина попросили построить мост на еще один остров

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В России депутаты попросили президента Владимира Путина построить мост на остров Сахалин.

По словам спикера облдумы Андрея Хапочкина, в адрес правительства Сахалинской области в преддверии прямой линии с президентом РФ от местных жителей поступает огромное количество аналогичных просьб, передает ТАСС.

При этом отмечается, что на Сахалине задумались о строительстве моста после того, как увидели, что у России все же нашлись деньги на подобное строительство в аннексированном Крыму.

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Правда, стоимость такого проекта для этого острова будет у три раза больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты сообщили о завершении работы над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Керченский мост
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