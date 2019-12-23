"Крым – военный плацдарм": генерал США указал на опасность нападения России

Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

Об этом предупредил бригадный генерал армии США в отставке, в прошлом военный атташе при посольстве Штатов в России Питер Звак, передает "Крым.Реалии".

Он отметил, что США нужно продолжать работать с Турцией, ведь военное присутствие России в Черном море явно не в интересах Анкары.

"Если мы посмотрим на российский флот в этом регионе, становится очевидным, что его достаточно не только для "защиты Крыма", как утверждает Москва. В случае обострения отношений Крым потенциально также может стать плацдармом для нападения на другие страны. Также вызывает беспокойство вероятность случайных столкновений кораблей, как это произошло в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. Поэтому, помимо сдерживания России, мы должны также постоянно поддерживать диалог с Москвой во избежание подобных инцидентов", – заявил американский генерал.

Также Звак добавил, что предложенную аналитическим центром RAND Corporation стратегию "сдерживания" России в Черноморском регионе вполне возможно использовать в качестве начальных усилий НАТО по стабилизации ситуации в регионе. При этом военный акцентировал, что это оборонные меры, что не несут угрозы для РФ.

Россия оккупировала Крым

"Самое опасное заключается в том, что ряд российских военноначальников действительно считает допустимым применение тактического ядерного оружия. Тем не менее, у меня складывается впечатление, что ни одна из сторон по-настоящему не хочет войны, и потому переговоры необходимо продолжать", – подытожил Звак.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин указал признак готовящегося наступления российских оккупационных войск на юге материковой Украины.

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