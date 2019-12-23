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23 декабря • обновлено в 13:01
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"Крым – военный плацдарм": генерал США указал на опасность нападения России

1.8т
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Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

Об этом предупредил бригадный генерал армии США в отставке, в прошлом военный атташе при посольстве Штатов в России Питер Звак, передает "Крым.Реалии".

Он отметил, что США нужно продолжать работать с Турцией, ведь военное присутствие России в Черном море явно не в интересах Анкары.

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"Если мы посмотрим на российский флот в этом регионе, становится очевидным, что его достаточно не только для "защиты Крыма", как утверждает Москва. В случае обострения отношений Крым потенциально также может стать плацдармом для нападения на другие страны. Также вызывает беспокойство вероятность случайных столкновений кораблей, как это произошло в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. Поэтому, помимо сдерживания России, мы должны также постоянно поддерживать диалог с Москвой во избежание подобных инцидентов", – заявил американский генерал.

Также Звак добавил, что предложенную аналитическим центром RAND Corporation стратегию "сдерживания" России в Черноморском регионе вполне возможно использовать в качестве начальных усилий НАТО по стабилизации ситуации в регионе. При этом военный акцентировал, что это оборонные меры, что не несут угрозы для РФ.

Россия оккупировала Крым

Россия оккупировала Крым

"Самое опасное заключается в том, что ряд российских военноначальников действительно считает допустимым применение тактического ядерного оружия. Тем не менее, у меня складывается впечатление, что ни одна из сторон по-настоящему не хочет войны, и потому переговоры необходимо продолжать", – подытожил Звак.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин указал признак готовящегося наступления российских оккупационных войск на юге материковой Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
США
Теги
Крым Россия - страна-агрессор НАТО
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "вероятность случайных столкновений кораблей, как это произошло в Керченском проливе в конце ноября прошлого года". Случайных? Этот генерал один такой дeбил или это там поголовно?)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Военное присутствие России в Чёрном море исчисляется столетиями - с 1783 года, если точно. Это в полной мере относится и к Крыму, где российский флот тоже появился не в 2014 году. Не могу даже теоретически допустить мысли, что отставному бригадному генералу армии США, бывшему, к тому же, военным атташе при американском посольстве в РФ, не известны эти факты. В связи с этим возникает вопрос: зачем он несёт такую откровенную пургу? На кого она рассчитана? :)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны....а может и не использовать...а может и Урала жахнуть....
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